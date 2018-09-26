За вывоз мусора теперь будем платить отдельно

С 1 октября жители Ярославской области будут получать больше квитанций за коммунальные услуги. Теперь отдельно мы будем платить за вывоз мусора. А это значит, что эта графа должна появиться либо отдельной строкой, либо в почтовом ящике окажется отдельная квитанция за эту услугу.

При этом в правительстве области предупреждают: ярославцам стоит быть внимательными, чтобы управдомы дважды не взяли деньги за мусор.

— С 1 октября жители региона будут оплачивать вывоз мусора как отдельную коммунальную услугу — ранее она входила в строку «Содержание жилого помещения». Управляющие компании обязаны исключить возможность начисления населению двойных платежей, — объясняют в областной администрации.

Со следующего месяца изучайте свои квитанции внимательнее, если вам покажется, что с вас берут деньги за вывоз мусора дважды, то управляющей компании грозит штраф до 250 тысяч рублей.

Мы уже писали ранее, сколько придётся заплатить по новому тарифу за вывоз мусора