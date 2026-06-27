«Чем уродливее, тем лучше». Техник-строитель создает причудливые каменные сады — люди готовы платить, чтобы на это посмотреть

Мастер балансировки может собирать фигуры высотой до трех метров, но за рекордами не гонится Источник: Виталий Сапожников / Vk.com; Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Каждый наверняка хотя бы раз видел такой пост в соцсети: глубокомысленная цитата и пирамида из камней на фоточке. «И как они держатся? Наверное, что-то из буддизма», — мелькнет мысль.

На самом деле балансировка камней имеет отношение не только к религиозным практикам. Ей занимаются во всем мире: в Японии, Африке, США, Австралии и даже в России. Один из мастеров балансировки, Виталий Сапожников, живет в Кисловодске, где в местном национальном парке за его работой с любопытством наблюдают и местные жители, и туристы. Корреспондент Voronezh1.ru пообщалась с Виталием и узнала, как он начал заниматься таким необычным искусством и почему терпение не главное в его занятии.

«Сопромат сдал на пять»

Виталию 39 лет. Он родился и вырос в Кисловодске. Образование — по специальности он техник-строитель — получал в Георгиевском государственном колледже. Мастер баланса шутит: годы учебы могли серьезно сказаться на нынешнем хобби.

«Есть такая наука, инженерная дисциплина — сопротивление материалов, сопромат. По сути, она как раз изучает распределение нагрузки. Но это сложная дисциплина, благодаря которой происходит расчет критических нагрузок в разных сферах: от строительства до механики, инженерии и так далее. В советское время говорили: сдал сопромат — можно жениться. А я его сдал на пять», — рассказывает Виталий.

Даже сопромат можно обратить в искусство Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Заниматься балансировкой он начал еще 14 лет назад. Сначала просто увидел в горах простые пирамидки, собранные туристами, попробовал сам. И довольно долго это было для Виталия поверхностным увлечением, про которое он не слишком часто вспоминал.

«За первые лет 5–6 можно было на пальцах рук пересчитать количество раз, когда я это делал. Где-то редко на речке, на шашлыках, камешки увидел — сложил в пирамиду, и только», — говорит мастер.

Всё изменилось около девяти лет назад. В жизни у Виталия был тяжелый период — семейные проблемы. В поисках утешения он начал выпивать. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если в один момент в голове не щелкнуло: где-то на антресоли валяется коробка с камушками.

«И я стал собирать башенки дома из этих камешков, — говорит строитель. — В тот момент я успокоился, во-первых. Во-вторых, я отрефлексировал очевидные причинно-следственные связи: как твои эмоции влияют на результат твоих действий, как результат твоих действий влияет на твои эмоции. На тот момент я уже увлекался психологией и философией — чтобы помочь самому себе. И вот после того раза с коробкой я стал относиться к камням как к медитативной практике. То есть для меня балансировка камней — это своего рода медитация, которая помогает очень эффективно проанализировать себя, свои состояния, какие-то паттерны поведения и действий».

Источник: Виталий Сапожников / Vk.com

«Могу приехать с чемоданом камней»

Конечно, сразу в выступления на публике и тем более в мастер-классы хобби Виталия не вылилось. Он долго занимался этим только для себя, разве что один раз выступил на музыкальном фестивале.

«А потом как-то гулял в Кисловодском национальном парке, и мне в моменте стало печально, какая-то меланхолия накинулась. Вот где у меня постоянная инсталляция сейчас в парке, это место — я его случайно тогда выбрал. Впервые я решил успокоить себя, составив башенку из камней там, где нахожусь. Сначала меня как будто бы останавливало, что люди вокруг ходят, это всё же общественное место, как-то странно. Но я просто перепрыгнул через забор к речке и стал собирать башенки. И на мое удивление, это людей заинтересовало, они стали останавливаться, наблюдать, даже аплодировать», — делится мастер.

Работал он тогда продавцом в торговых рядах на Курортном бульваре рядом с парком — продавал ножи, которые, как он сам признается, любит с детства. Из магазина удобно было ходить к руслу реки Ольховки, чтобы заниматься камнями. Постепенно хобби начало приносить доход, а еще — отнимать всё больше времени.

«В какой-то момент я понял, что отклик идет классный, и решил в качестве эксперимента поставить баночку для донатов. Мне накидали денег, и я стал совмещать основную работу с выступлениями в парке. А потом ушел с основной работы, и теперь я просто уличный артист», — говорит мастер.

Виталий делает всё на глазах у публики Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Впрочем, на самом деле Виталий не только уличный артист. Он зарабатывает на мастер-классах, которые может проводить буквально где угодно. Как говорит наш собеседник, если клиент готов заплатить и накормить, Виталий готов отправиться к нему в любую точку страны с чемоданом камней.

«Цены у меня зависят от локации. Самый дешевый вариант — это можно просто прийти прямо ко мне домой позаниматься. Это самый ленивый, самый простой способ. Есть подороже вариант — это небольшой поход в Аликоновское ущелье. Там каменоломня когда-то была, теперь заброшенная. Очень интересное место, много камней, есть где погулять. Но я могу приехать куда угодно со своими камнями — правда, это уже будет на порядок дороже. Вот в июле в Подмосковье еду, там какая-то бизнес-конференция будет», — рассказал строитель.

Еще Виталий проводит в одном из кисловодских санаториев мастер-классы для детей с различными диагнозами. Балансировка камней становится для ребят с особенностями развития частью программы реабилитации.

«Терпение — это принятие страданий»

Составлять башенки Виталий может из любых камней, разве что совсем гладкие для его занятия не слишком подходят. Как говорит мастер, чем больше неровностей — тем лучше.

«Чем камень уродливее по сравнению с, условно, идеальным шаром, тем с ним можно больше интересных форм создать. И по фактуре: если он битый, ломаный, в ямках, то тоже больше вариантов. Соответственно, если камень будет идеально отполирован, то вариантов работы с ним почти нет. У меня часть шоу в парке состоит в том, что я предлагаю зрителям выбирать камни. Говорю, выбирайте — и я составлю из них фигуру, находя какую-то интересную форму. Это часть моего мировоззрения, моей философии. Делай, что можешь с тем, что имеешь, там, где ты есть», — поясняет он.

Максимальная высота собранной Виталием пирамиды — около трех метров. Но точно он свои рекорды не фиксирует, потому что цели взять какую-то определенную высоту у него нет.

Одна из самых высоких собранных Виталием башен Источник: Виталий Сапожников / Vk.com

«Я не мыслю такими парадигмами, для меня это не имеет значения. Важнее наслаждение процессом, эстетика. Чтобы равновесие дать во внешнее, надо, чтобы это равновесие было внутри. А когда ты начинаешь мыслить в парадигме рекорда, то теряешь покой и эффективность. Поэтому если хочешь поставить рекорд — не думай о рекорде», — уверен мастер.

Терпение, по его словам, тут тоже ни при чем. Его даже веселит, когда зрители восхищаются выдержкой мастера, ведь в жизни он очень вспыльчив.

«Мне смешно, потому что на самом деле я крайне нетерпеливый человек. Более того, считаю терпение вредоносным свойством психики. Я рекомендую никому никогда ничего не терпеть. Когда вы что-то терпите, вы неуравновешенны, вы в напряжении, а это не моя история, — объясняет Виталий. — Я больше стойкий человек, чем терпеливый, потому что… Я, возможно, натягиваю сову на глобус, но у меня есть такое ощущение, что терпение — это какое-то абсолютное принятие страданий. А вот синонимы терпения, стойкость и выдержка — это когда ты понимаешь, что тебе сейчас надо смириться с негативным окружением, грубо говоря, смириться с ним для того, чтобы быть спокойным, эффективным и выйти из ситуации».

Мастер баланса на самом деле вспыльчивый человек Источник: Виталий Сапожников / Vk.com

Публика бывает разная

Хотя в целом публика у Виталия доброжелательная и настроенная философски, не обходится и без казусов. Например, однажды мастеру начали заявлять, что он вторгается в естественное состояние природы и вредит насекомым, жизнь которых проходит под камнями.

«Человек прочитал в интернете, что в каких-то национальных парках Америки запрещено заниматься балансировкой камней, потому что, мол, ты поднимаешь камни, под которыми есть какая-то живность, и нарушаешь экосистему. И мне этот человек предъявлял в комментариях в соцсетях, что я мешаю жить тем, кто обитает под этими камушками. При этом на моей локации камни просто не лежат долго на одном месте, их раз в месяц вода в реке течением переносит. Это такая высосанная из пальца претензия! С одной стороны, заставляет поулыбаться, а с другой — погрустить, что бывают вот такие странные люди, которые не совсем понимают мир», — рассказал Виталий.

Претензии сыплются не только в соцсетях. Порой зрители затевают споры прямо в парке.

«Обычно, когда я работаю, люди постоянно задают вопросы, вступают в беседу, и я с радостью поддерживаю эти разговоры. Не помню, как я очутился внутри одного из таких разговоров, он начинался сначала как-то безобидно, но в итоге мужчина стал мне предъявлять, что я какой-то фигней занимаюсь, вместо того чтобы отправиться делать что-то полезное. Я сначала вступил с ним в полемику, но потом быстро выяснилось, что разумной беседы у нас не выйдет. С такими иногда приходится сталкиваться, с людьми, скажем так, очень нетипичного мышления».