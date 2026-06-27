НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

штиль.

 752мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,06
EUR 87,40
Бензин по 100 рублей
Ночная атака дронов
Кому делегировать бизнес-процессы?
Афиша на выходные
Современная медицина рядом
Художник из глубинки
Секреты стобалльников
Предотвратили теракт на АЗС
Остались без горячей воды
Развлечения «Чем уродливее, тем лучше». Техник-строитель создает причудливые каменные сады — люди готовы платить, чтобы на это посмотреть

«Чем уродливее, тем лучше». Техник-строитель создает причудливые каменные сады — люди готовы платить, чтобы на это посмотреть

Он собирает удивительные пирамиды из того, что есть под рукой

163
Мастер балансировки может собирать фигуры высотой до трех метров, но за рекордами не гонится | Источник: Виталий Сапожников / Vk.com; Ирина Булгакова / Voronezh1.ruМастер балансировки может собирать фигуры высотой до трех метров, но за рекордами не гонится | Источник: Виталий Сапожников / Vk.com; Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Мастер балансировки может собирать фигуры высотой до трех метров, но за рекордами не гонится

Источник:

Виталий Сапожников / Vk.com; Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Каждый наверняка хотя бы раз видел такой пост в соцсети: глубокомысленная цитата и пирамида из камней на фоточке. «И как они держатся? Наверное, что-то из буддизма», — мелькнет мысль.

На самом деле балансировка камней имеет отношение не только к религиозным практикам. Ей занимаются во всем мире: в Японии, Африке, США, Австралии и даже в России. Один из мастеров балансировки, Виталий Сапожников, живет в Кисловодске, где в местном национальном парке за его работой с любопытством наблюдают и местные жители, и туристы. Корреспондент Voronezh1.ru пообщалась с Виталием и узнала, как он начал заниматься таким необычным искусством и почему терпение не главное в его занятии.

«Сопромат сдал на пять»

Виталию 39 лет. Он родился и вырос в Кисловодске. Образование — по специальности он техник-строитель — получал в Георгиевском государственном колледже. Мастер баланса шутит: годы учебы могли серьезно сказаться на нынешнем хобби.

«Есть такая наука, инженерная дисциплина — сопротивление материалов, сопромат. По сути, она как раз изучает распределение нагрузки. Но это сложная дисциплина, благодаря которой происходит расчет критических нагрузок в разных сферах: от строительства до механики, инженерии и так далее. В советское время говорили: сдал сопромат — можно жениться. А я его сдал на пять», — рассказывает Виталий.

Даже сопромат можно обратить в искусство | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruДаже сопромат можно обратить в искусство | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Даже сопромат можно обратить в искусство

Источник:

Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruИсточник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Источник:

Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Заниматься балансировкой он начал еще 14 лет назад. Сначала просто увидел в горах простые пирамидки, собранные туристами, попробовал сам. И довольно долго это было для Виталия поверхностным увлечением, про которое он не слишком часто вспоминал.

«За первые лет 5–6 можно было на пальцах рук пересчитать количество раз, когда я это делал. Где-то редко на речке, на шашлыках, камешки увидел — сложил в пирамиду, и только», — говорит мастер.

Всё изменилось около девяти лет назад. В жизни у Виталия был тяжелый период — семейные проблемы. В поисках утешения он начал выпивать. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если в один момент в голове не щелкнуло: где-то на антресоли валяется коробка с камушками.

«И я стал собирать башенки дома из этих камешков, — говорит строитель. — В тот момент я успокоился, во-первых. Во-вторых, я отрефлексировал очевидные причинно-следственные связи: как твои эмоции влияют на результат твоих действий, как результат твоих действий влияет на твои эмоции. На тот момент я уже увлекался психологией и философией — чтобы помочь самому себе. И вот после того раза с коробкой я стал относиться к камням как к медитативной практике. То есть для меня балансировка камней — это своего рода медитация, которая помогает очень эффективно проанализировать себя, свои состояния, какие-то паттерны поведения и действий».

Источник:

Виталий Сапожников / Vk.com

«Могу приехать с чемоданом камней»

Конечно, сразу в выступления на публике и тем более в мастер-классы хобби Виталия не вылилось. Он долго занимался этим только для себя, разве что один раз выступил на музыкальном фестивале.

«А потом как-то гулял в Кисловодском национальном парке, и мне в моменте стало печально, какая-то меланхолия накинулась. Вот где у меня постоянная инсталляция сейчас в парке, это место — я его случайно тогда выбрал. Впервые я решил успокоить себя, составив башенку из камней там, где нахожусь. Сначала меня как будто бы останавливало, что люди вокруг ходят, это всё же общественное место, как-то странно. Но я просто перепрыгнул через забор к речке и стал собирать башенки. И на мое удивление, это людей заинтересовало, они стали останавливаться, наблюдать, даже аплодировать», — делится мастер.

Работал он тогда продавцом в торговых рядах на Курортном бульваре рядом с парком — продавал ножи, которые, как он сам признается, любит с детства. Из магазина удобно было ходить к руслу реки Ольховки, чтобы заниматься камнями. Постепенно хобби начало приносить доход, а еще — отнимать всё больше времени.

«В какой-то момент я понял, что отклик идет классный, и решил в качестве эксперимента поставить баночку для донатов. Мне накидали денег, и я стал совмещать основную работу с выступлениями в парке. А потом ушел с основной работы, и теперь я просто уличный артист», — говорит мастер.

Виталий делает всё на глазах у публики | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВиталий делает всё на глазах у публики | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Виталий делает всё на глазах у публики

Источник:

Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Впрочем, на самом деле Виталий не только уличный артист. Он зарабатывает на мастер-классах, которые может проводить буквально где угодно. Как говорит наш собеседник, если клиент готов заплатить и накормить, Виталий готов отправиться к нему в любую точку страны с чемоданом камней.

«Цены у меня зависят от локации. Самый дешевый вариант — это можно просто прийти прямо ко мне домой позаниматься. Это самый ленивый, самый простой способ. Есть подороже вариант — это небольшой поход в Аликоновское ущелье. Там каменоломня когда-то была, теперь заброшенная. Очень интересное место, много камней, есть где погулять. Но я могу приехать куда угодно со своими камнями — правда, это уже будет на порядок дороже. Вот в июле в Подмосковье еду, там какая-то бизнес-конференция будет», — рассказал строитель.

Еще Виталий проводит в одном из кисловодских санаториев мастер-классы для детей с различными диагнозами. Балансировка камней становится для ребят с особенностями развития частью программы реабилитации.

«Терпение — это принятие страданий»

Составлять башенки Виталий может из любых камней, разве что совсем гладкие для его занятия не слишком подходят. Как говорит мастер, чем больше неровностей — тем лучше.

«Чем камень уродливее по сравнению с, условно, идеальным шаром, тем с ним можно больше интересных форм создать. И по фактуре: если он битый, ломаный, в ямках, то тоже больше вариантов. Соответственно, если камень будет идеально отполирован, то вариантов работы с ним почти нет. У меня часть шоу в парке состоит в том, что я предлагаю зрителям выбирать камни. Говорю, выбирайте — и я составлю из них фигуру, находя какую-то интересную форму. Это часть моего мировоззрения, моей философии. Делай, что можешь с тем, что имеешь, там, где ты есть», — поясняет он.

Максимальная высота собранной Виталием пирамиды — около трех метров. Но точно он свои рекорды не фиксирует, потому что цели взять какую-то определенную высоту у него нет.

Одна из самых высоких собранных Виталием башен | Источник: Виталий Сапожников / Vk.comОдна из самых высоких собранных Виталием башен | Источник: Виталий Сапожников / Vk.com

Одна из самых высоких собранных Виталием башен

Источник:

Виталий Сапожников / Vk.com

«Я не мыслю такими парадигмами, для меня это не имеет значения. Важнее наслаждение процессом, эстетика. Чтобы равновесие дать во внешнее, надо, чтобы это равновесие было внутри. А когда ты начинаешь мыслить в парадигме рекорда, то теряешь покой и эффективность. Поэтому если хочешь поставить рекорд — не думай о рекорде», — уверен мастер.

Терпение, по его словам, тут тоже ни при чем. Его даже веселит, когда зрители восхищаются выдержкой мастера, ведь в жизни он очень вспыльчив.

«Мне смешно, потому что на самом деле я крайне нетерпеливый человек. Более того, считаю терпение вредоносным свойством психики. Я рекомендую никому никогда ничего не терпеть. Когда вы что-то терпите, вы неуравновешенны, вы в напряжении, а это не моя история, — объясняет Виталий. — Я больше стойкий человек, чем терпеливый, потому что… Я, возможно, натягиваю сову на глобус, но у меня есть такое ощущение, что терпение — это какое-то абсолютное принятие страданий. А вот синонимы терпения, стойкость и выдержка — это когда ты понимаешь, что тебе сейчас надо смириться с негативным окружением, грубо говоря, смириться с ним для того, чтобы быть спокойным, эффективным и выйти из ситуации».

Мастер баланса на самом деле вспыльчивый человек

Источник:

Виталий Сапожников / Vk.com

Публика бывает разная

Хотя в целом публика у Виталия доброжелательная и настроенная философски, не обходится и без казусов. Например, однажды мастеру начали заявлять, что он вторгается в естественное состояние природы и вредит насекомым, жизнь которых проходит под камнями.

«Человек прочитал в интернете, что в каких-то национальных парках Америки запрещено заниматься балансировкой камней, потому что, мол, ты поднимаешь камни, под которыми есть какая-то живность, и нарушаешь экосистему. И мне этот человек предъявлял в комментариях в соцсетях, что я мешаю жить тем, кто обитает под этими камушками. При этом на моей локации камни просто не лежат долго на одном месте, их раз в месяц вода в реке течением переносит. Это такая высосанная из пальца претензия! С одной стороны, заставляет поулыбаться, а с другой — погрустить, что бывают вот такие странные люди, которые не совсем понимают мир», — рассказал Виталий.

Претензии сыплются не только в соцсетях. Порой зрители затевают споры прямо в парке.

«Обычно, когда я работаю, люди постоянно задают вопросы, вступают в беседу, и я с радостью поддерживаю эти разговоры. Не помню, как я очутился внутри одного из таких разговоров, он начинался сначала как-то безобидно, но в итоге мужчина стал мне предъявлять, что я какой-то фигней занимаюсь, вместо того чтобы отправиться делать что-то полезное. Я сначала вступил с ним в полемику, но потом быстро выяснилось, что разумной беседы у нас не выйдет. С такими иногда приходится сталкиваться, с людьми, скажем так, очень нетипичного мышления».

Источник:

Городские медиа

ПО ТЕМЕ
Алёна ВоропаеваАлёна Воропаева
Алёна Воропаева
корреспондент
Баланс Камень Туризм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Сопротивление материалов это легко, пртблема в том что есть всега скрытые дефекты, а вот их найти не легко. Балансировать можно без проблем, всегда три точки опоры а центр тяжести лежит между ними.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Рекомендуем