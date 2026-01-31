Тренеру 12 лет, а ученик — лабрадор в кимоно: как кудоист Богдан и его пес Зак покорили соцсети. Видео

Источник: Городские медиа

Необычный дуэт 12-летнего кудоиста Богдана Елизарова и его лабрадора Зака из Владивостока неожиданно стал обсуждаться в Сети этим летом. Находчивый спортсмен снимал видео в Instagram*, в которых показывал приемы на большом и добром четвероногом друге, а чтобы картина выглядела приближенной к реальному бою, собаку нарядили в кимоно.

Богдан и Зак так понравились пользователям, что в короткие сроки видео с ними быстро разлетелись в социальных сетях, а посмотреть на необычные спарринги своими глазами приезжали журналисты не только из Приморья, но и из других регионов России. Пообщались с Богданом и журналисты VLADIVOSTOK1.RU. Более того, положительные отзывы необычным спарринг-партнерам оставляли именитые бойцы: Петр Ян, Анатолий Малыхин и Сарварджон Хамидов.

Богдан активно развивается не только как спортсмен, регулярно участвуя в международных соревнованиях, но и стремится повышать свою узнаваемость и медийность, а Зак охотно помогает в этом хозяину и, только заметив кимоно, понимает: сейчас будут съемки.

Как живет Богдан, каких успехов он уже добился в спорте и откуда появилась идея тренироваться с собакой, смотрите в видео выше.