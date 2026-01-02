«Это не про танцы, это про живое»: как «Омские дискотеки» покорили страну и что с ними сейчас

«Омским дискотекам» исполнился год Источник: Алеся Казанцева / фотограф Маруся Машкова

В декабре 2024-го в разных городах России начали проводить «Омские дискотеки». Их организовывала московский блогер Алеся Казанцева. Каждое мероприятие собирало сотни людей, а билеты на него раскупали за считаные минуты.

Спустя год NGS55.RU решил выяснить, что стало с «Омскими дискотеками». Полная история тренда и видео с зажигательными танцами — в материале.

Алеся Казанцева — известный блогер, на ее телеграм-канал подписаны почти 150 тысяч человек. Окончила факультет журналистики Алтайского государственного университета. В 20 лет пере­ехала в Москву. Работала интервьюером в журнале «Индустрия рекламы», в кинокомпании «Базелевс». С 2007 года — фрилансер и второй режиссер на съемках рекламных роликов, фильмов, сериалов. Проводит концерты и другие мероприятия.

Как всё началось?

В ноябре прошлого года Алеся Казанцева приезжала в Омск, чтобы провести стендап-концерт. После мероприятия собиралась поехать в отель и лечь спать, но планы неожиданно поменялись. Когда садилась в такси, в одном из баров заиграла песня «Летящей походкой» Юрия Антонова. Блогер услышала ее через приоткрытую дверь и решила зайти в заведение.

«Мы забежали, швырнули вещи под окно, сняли куртки через головы и поскакали танцевать. Я очнулась только на следующий день. Ехала в поезде и думала, что надо вот такой же шанс подарить всем. Стать внезапно счастливой и живой. У меня не миллионная аудитория, но все те, кто подписан, — они очень включенные люди. Если бы была другая песня или я бы шла на пять минут позже — ничего бы этого не было. Дело случая, это был миг, совпадение. Все в жизни хотят вот таких мгновений, они так редко случаются. Тебе незапланированно повезло, ты внезапно счастлива. "Омская дискотека" — вот она именно об этом».

Первые «Омские дискотеки» прошли в Москве и Санкт-Петербурге в начале декабря 2024 года. Изначально мероприятие не планировали организовывать в других городах, но свободных мест на танцполах в обеих столицах не было. Тогда стало ясно, что оставлять «Омскую дискотеку» в пределах Москвы и Петербурга нельзя. Блогер решила проехать по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

По сути, «Омские дискотеки» — это вечеринки с известной музыкой разных времен, где люди могут отдыхать, танцевать и петь любимые песни. Но сама Алеся Казанцева, как и подписчики ее блога, видит в этом мероприятии намного больше.

«Это не про танцы, это про живое. Пойти и почувствовать себя живой, счастливой. Ты уже не рассчитывала, что наденешь лосины, ты отмотала два декрета и платишь ипотеку. И вдруг идешь на дискотеку. Завтра рабочий день, детей в школу поднимать, но ты пляшешь до потолка и чувствуешь, что опять живая. Ну и, конечно же, круто, что это называется именно "Омская дискотека" ! В России есть знаковые крупные города, которым достается вся слава. А на самом деле огромное количество талантливых, красивых, добрых людей живет по всей стране».

Диджей Никита

Как не раз признавалась сама Алеся Казанцева, «Омских дискотек» бы не существовало без диджея Никиты Кузнецова. Именно он включил «Летящей походкой» в омском баре в тот вечер, когда блогер была в городе на гастролях. За год провел десятки «дискотек», но в начале пути такого успеха не ожидал.

«Я на постоянной основе играю в баре в Омске. Там проводят разные тематические вечеринки. На одной из них диджей включает музыку 80, 90 и 2000-х. Я отыграл сет, приехал домой, отоспался, а наутро со мной связался организатор "Омской дискотеки". Сначала даже не знал, кто это, потом мне рассказали про Алесю. У нее отличная публика, отличные подписчики, люди, которым хотелось пережить опыт, как у Алеси. Я с удовольствием согласился на это», — вспоминал Никита.

Как говорит, такой открытой и искренней аудитории, как на «Омских дискотеках», нет нигде.

«Думал, что просто прилечу и отыграю три вечеринки в легком формате, все потанцуют, попоют, и я уеду домой. Но то, что случилось, для меня удивительно. Я шесть лет этим занимаюсь, но настолько включенную аудиторию вижу впервые. Люди четыре часа танцевали и пели очень громко. Полное заведение, забитое людьми, которые просто становятся одним целым, и мы вместе устраиваем маленький праздник».

«Омские дискотеки» хотели украсть?

В феврале 2024-го мероприятие набрало обороты. Его провели в Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Казани и других городах. Тогда же появилась неприятная новость: товарный знак «Омская дискотека» без ведома Алеси Казанцевой решил зарегистрировать московский бизнесмен Сергей Кураксин.

Под таким наименованием предприниматель смог бы проводить шоу-программы, развлекательные мероприятия и даже свингерские вечеринки. Сам комментировать ситуацию отказался.

Как писала бывшая журналистка в телеграм-канале, сначала не поверила, что кто-то действительно собирается забрать название мероприятий, но потом испугалась и наняла адвокатов.

«Думаю: " Как так? Кому я это отдам? Какое другое название? " Да, нелогично, глупо и непрактично называться " Омской дискотекой " . Надо универсальное нечто типа "Танцы с Петровной", "Пляски с Алеськой" , но получилось именно так. И почему я должна это отдавать какому-то московскому предпринимателю, точно злому человеку, который решил опорочить такое наивное название секс-вечеринками? Нет, это моя дискотека! Буду бороться! Найду адвокатов!»

Как оказалось, бояться не стоило. На самом деле забирать «Омские дискотеки» Сергей Кураксин не собирался. Он сам однажды побывал на мероприятии, решил зарегистрировать товарный знак и подарить блогеру. Бизнесмен боялся, что Алеся оформить бренд не соберется, а без этого его действительно могут украсть.

«Он сказал, что действительно предприниматель из Москвы. Что был случайно на дискотеке. Что ему очень понравилось. Увидел количество людей. Он понял, что я человек беспечный. И кто-то этим воспользуется. И украдет товарный знак. А он бизнесмен и понимает в таком. И решил зарегистрировать товарный знак, чтобы подарить мне. Мне действительно передали документы на регистрацию товарного знака, всё оказалось правдой. Обо мне позаботился невидимый и незнакомый предприниматель из Москвы, хороший и добрый человек».

«Перезапуск Нового года» в Омске

О том, что «Омскую дискотеку» обязательно нужно везти на родину, начали говорить сразу после того, как появился тренд. Реализовать идею удалось летом. 1 июня Алеся Казанцева устроила в клубе «Ангар» так называемый «Перезапуск Нового года». Некоторые приходили танцевать в праздничных колпаках и с мишурой на шее, несмотря на то, что на улице была жара.

«Не убираем далеко мишуру. Летом будут не простые "Омские дискотеки" . Летом поедем перезапускать Новый год по всей стране (но не во всех городах). 2025-й, выйди и зайди снова! И, конечно же, первый летний Новый год будет в Омске! В июне! Наконец-то мы свозим "Омскую дискотеку" на родину. Омск первым встретит Новый год без правил», — писала блогер.

Больше в Омске «дискотека» не проводилась, хотя Алеся привозила в город другие похожие мероприятия.

Что сейчас?

Мечта провезти «Омскую дискотеку» через всю страну воплотилась в реальность. Люди танцевали в Уфе, Ростове-на-Дону, Севастополе, Тюмени, Новосибирске, Красноярске и других городах.

Правда, как признаётся фрилансер в телеграм-канале, популярность мероприятия через год уменьшилась. Билеты раскупают не так активно, ажиотажа нет. Тем не менее отказываться от организации таких праздников блогер не собирается. Сейчас они проходят в формате «репетиций Нового года».

«Знаю, что кто-то пытался сделать подобное, глядя на меня. Кажется, а что такого? Мы же с Никитой не играем никаких особенных песен, наоборот, включаются популярные. Но ни у кого из моих последователей и преследователей ничего не получилось и не получится. По одной причине. К нам приходят такие люди, которые не просто танцуют, они делают не дискотеку, а концерт. Это натуральный концерт людей. Вы смотрите на меня с танцпола так, будто это я спела и написала все песни».