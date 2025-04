15 телесериалов апреля: новые «Одни из нас», «Черное зеркало», «Андор» и «Беспринципные в Питере» — выбор «Фонтанки»

Источник: кадр из сериала «Черное зеркало»











От обилия телепроектов апреля глаза разбегаются: «Актерище» с Дмитрием Нагиевым, музыкальное драмеди «ВИА „Васильки“», спин-офф «Беспринципные в Питере», а еще тьма голливудских мегапремьер — от новых сезонов «Одни из нас», «Рассказа служанки» и «Черного зеркала» до новинок вроде «Умираю, как хочу секса» и балетного сериала «Этуаль»! FONTANKA.ru рассказывает о каждом из них.

«Актерище» (18+)

Самопародия Дмитрия Нагиева

Где / когда: Kion — с 1 апреля 2025 г.

Источник: KION / RuTube

Банальный прием — во Всемирный день смеха выпускать комедийный телесериал, но у стриминга Kion все сериалы всегда стартуют в первый день месяца. «Актерище» — «лучший оригинальный сериал» по версии недавнего московского кинофорума онлайн-проектов — фестиваля «ORIGINAL +».

Дмитрий Нагиев играет Славу Третьякова — суперзвезду современного кино. Идеальную картинку жизни портит только разгромный обзор на его последний фильм от блогера-кинокритика Никиты Кисляка (Антон Лапенко). Едкие слова задевают Третьякова так сильно, что он приезжает в родной город Кисляка, находит его и требует удалить видео, но принципиальный блогер только смеется ему в лицо. Словесная перепалка перерастает в драку, в результате которой появляется еще одно видео, где Третьяков избивает Кисляка.

На самом деле все не так грустно! Антон Лапенко играет не совсем обычного кинообзорщика Кисляка: например, он еще работает режиссером в провинциальном театре, поэтому он не просто троллит персонажа Нагиева, но и заставляет погрузиться с головой в свой спектакль «Омут».

Команда режиссера телесериала «Актерище» Дмитрия Невзорова уже зарекомендовала себя на предыдущем хитовом телепроекте «Дядя Леша» (16+).

«Гипнозис» (18+)

Нуарный триллер с Даниилом Страховым

Где / когда: Okko — с 3 апреля 2025 г.

Источник: TrailerOK / RuTube

Петербургский режиссер Тимофей Жалнин («F5» (6+), «Двое» (18+)) снял новый телесериал «Гипнозис». Это восьмисерийный нуарный триллер с элементами мистики про частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее и священника с умением видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется желающий отомстить им за то, что они сделали в давние времена.

«Гипнозис» — совместный проект «Места силы», продюсерского центра Originals Production и LOOKFILM — компаний, которые потихоньку занимают сегмент мистических триллеров. Совсем недавно они выпустили «Охотников за призраком» (18+) — сериал о привидении-убийце, вселяющемся в жертв. В «Гипнозисе» весьма примечательный кастинг: Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова и Анастасия Волынская.

«Охотник за головами» / The Bondsman (18+)

Хоррор с Кевином Бейконом

Где / когда: Amazon Prime Video — с 3 апреля 2025 г.

Источник: кадр из сериала











«Охотник за головами» — любопытная криминальная драма с элементами хоррора от Blumhouse Television (телеподразделения главнейшего голливудского хоррор-мейкера Джейсона Блума, подарившего миру все мало-мальски приличные ужастики последних десятилетий), которая выходит на Amazon Prime Video.

Роль главного персонажа по имени Хаб Халлоран играет Кевин Бейкон. После убийства он получает новую жизнь от Дьявола, который нанимает его выслеживать и ловить демонов, сбежавших из ада. По пути он получает второй шанс на жизнь, любовь и… карьеру кантри-музыканта.

Сценаристом «Охотника за головами» выступил Эрик Олесон, который был шоураннером третьего сезона «Сорвиголовы» (18+).

«Пульс» / Pulse (12+)

Медицинский процедурал из Майами

Где / когда: Netflix — с 3 апреля 2025 г.

Источник: КиноСтудия / RuTube

Судя по всему, мы присутствуем при ренессансе медицинских драм в Голливуде, который уже перекормил зрителей бесконечными комиксами, фэнтези и зомби-апокалипсисами. После фееричного зрительского успеха недавней меддрамы HBO/MAX «Больница Питт» (16+) от создателей культовой «Скорой помощи» (18+) за свой кусок коммерческого успеха поборется стриминг Netflix.

Действие сериала «Пульс» происходит в Травматологическом центре Майами, готовящемся к приходу сильного урагана и его последствиям. Но не волнуйтесь: у персонала еще достаточно времени, чтобы совмещать личную жизнь и, возможно, даже один или два тайных служебных романа.

Продюсерами «Пульса» стали Карлтон Кьюз («Остаться в живых» (18+)) и Зои Робин («Уравнитель» (18+)). В актерский состав вошли: Жустина Мачадо (кстати, игравшая во всё той же «Скорой помощи» (16+)), Джесси Т. Ашер, Колин Вуделл, Уилла Фицджеральд, Джек Бэннон, Нестор Карбонелл и другие.

«Умираю, как хочу секса» / Dying for Sex (18+)

Драмеди о женской сексуальности в экстремальных обстоятельствах

Где / когда: FX / Hulu — с 4 апреля 2025 г.

Источник: HiddenUser / RuTube

Тем временем потоковый сервис Hulu продолжает пачками экранизировать популярные подкасты! На этот раз очередь дошла до шоу Wondery, основанного на истории реальной женщины. Подкаст превратился в мини-сериал «Умираю, как хочу секса».

В центре сюжета — женщина средних лет в исполнении чудесной Мишель Уильямс, которая после диагностирования рака груди на поздней стадии решает уйти от мужа (Джей Дюпласс) после 15 лет брака, чтобы начать исследовать свою сексуальность и испытать оргазм с другими мужчинами разных категорий — от штриха (опасного, склонного к насилию мужчины. — Прим. ред.) до скуфа (мужчины 30+ с пивным животом, залысинами, неопрятного. — Прим. ред.). Помогает ей в поисках лучшая подруга в исполнении Дженни Слейт.

Также в ролях: Роб Делани, Сисси Спейсек, Дэвид Раш и Кельвин Ю, а режиссером мини-сериала выступила Лесли Хэдланд («Матрешка» (18+)).

«Рассказ служанки» / The Handmaid’s Tale (18+)

Главная антиутопия современности

Где / когда: Hulu — с 8 апреля 2025 г.

Источник: кадр из сериала











Наконец-то мы дождались финального, шестого, сезона некогда крутого телепроекта «Рассказ служанки» (18+), первый сезон которого был снят в 2017 году по мотивам одноименного бестселлера канадской писательницы Маргарет Этвуд. Затем шоураннеры и продюсеры пошли по пути самодеятельности и напридумывали сюжет после книги, чем в итоге превратили отличный сериал в череду муторного телесмотрения. И вот, хвала небесам, сериал завершается, и всем, кто страдал и смотрел предыдущие 5 сезонов, конечно, любопытно, что же в финале противостояния служанки и мужицкой диктатуры Галаада.

Напомним, что действие разворачивается в тоталитарном будущем, где служанки вынашивают детей для бесплодных жен правителей. В новых сериях главная героиня Джун Осборн устроит в Галааде революцию с целью уничтожения патриархальной республики. «Это начало конца», — говорит Джун, направляясь в Галаад, чтобы вернуть дочь, пролить кровь своих обидчиков и испепелить место, которое разделило ее жизнь на до и после. Для этого ей придется вновь стать служанкой.

К своей знаковой роли вернулась 42-летняя Элизабет Мосс. Весь остальной актерский состав также на месте!

«Черное зеркало» / Black Mirror (18+)

Культовый сериал про влияние массмедиа — и не только на социум

Где / когда: Netflix — с 10 апреля 2025 г.

Источник: кадр из сериала











И еще один краеугольный телепроект 2010–2020-х годов возвращается с новым сезоном — Netflix покажет 7-й сезон сериала-антологии «Черное зеркало». За последние годы технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони — дисплеи: телевизора, компьютера, смартфона — черное зеркало нашего существования в XXI веке. За тем, как это всё плюс соцсети и массмедиа влияет на обычных людей, мы наблюдали последние 15 лет, и, что самое страшное, многое из сюжета сериала стало явью!

Седьмой сезон популярного научно-фантастического сериала-антологии Netflix включает как новые истории, так и продолжение одного из популярных прошлых сюжетов — серии а-ля Star Trek «USS Каллистер» (первый эпизод 4-го сезона «Черного зеркала»). Космическая сай-фай-серия станет почти полнометражным фильмом внутри 7-го сезона, снял ее всё тот же режиссер Тоби Хейнс, а в кадре мы увидим некоторых актеров из «USS Каллистер», включая Кристин Милиоти, Джимми Симпсона и Билли Магнуссена (но не Джесси Племонса). Сюжет остальных пяти серий, как обычно, неизвестен, но покажут новые технологии и их влияние на нашу жизнь.

Актерский состав обширный: Питер Капальди, Аквафина, Пол Джаматти, Рашида Джонс, Исса Рэй, Уилл Поултер и другие.

«Хитрости» / Hacks (18+)

Комедия о возрастной стендаперше

Где / когда: Max — с 10 апреля 2025 г.

Источник: HiddenUser / RuTube

Комедийный сериал «Хитрости» ежегодно собирает охапку телепремий — и вот хит, удостоенный премий EMMY и «Золотой Глобус», возвращается со свежими эпизодами о жизни и творческой деятельности популярной американской стэндаперши пенсионного возраста Деборы Венс (Джин Смарт).

Как мы помним из концовки третьего сезона, наконец-то сбылась мечта всей жизни миссис Венс — она наконец-то получила позицию ведущей ночного ток-шоу не без участия своей личной сценаристки Авы (Ханна Эйнбиндер). Правда, не всё оказалось между дамами так гладко, как хотелось бы, и в новых сериях мы увидим их противостояние, помноженное на кучу комичных ситуаций.

К актерскому составу четвертого сезона присоединились Джулианна Николсон и Микаэла Уоткинс, новички третьего сезона Хелен Хант и Тони Голдвин также возвращаются в новых эпизодах.

«ВИА „Васильки“» (12+)

Музыкальное драмеди от «Руки вверх»

Где / когда: Wink — с 10 апреля 2025 г.

Источник: Wink / RuTube

Отечественный онлайн-кинотеатр Wink показывает сериал о возрождении музыкальной группы спустя 45 лет. По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

Роли в сериале исполнили: Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Анна Котова, Игорь и Григорий Верники, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин, Дарья Петриченко, Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк, Мамука Патарава и другие. Режиссер проекта — Юрий Шаров, композитор — Сергей Жуков, который написал всю музыку в стилизации под популярные советские ВИА. Съемки проекта «ВИА „Васильки“» шли в Москве и окрестностях столицы, а также в Абхазии.

«Друзья и соседи» / Your Friends and Neighbors (12+)

Джон Хэмм в драме о грабеже богатых

Где / когда: Apple TV+ — с 11 апреля 2025 г.

Источник: MelorFilm / RuTube

Один из самых ожидаемых телепроектов апреля. После внезапного развода и потери работы крупный финансист Эндрю Купер начинает грабить богатых соседей, чтобы удержаться на плаву. Кражи у людей из того же социального слоя странным образом ободряют его.

Джон Хэмм, давно мечтавший о роли негодяя, получил этот шанс в новом драматическом сериале от романиста / сценариста Джонатана Троппера, ранее создавшего популярные теледрамы «Банши» (18+) и «Воин» (12+). В сериале «Друзья и соседи» грабеж толстосумов — всего лишь внешняя обертка, за которой скрывается куда более лютый сюжет: двери богатых домов скрывают секреты и интриги, которые подвергают главного героя еще большей опасности.

Компанию Джону Хэмму на экране составили: Аманда Пит, Оливия Манн, Хун Ли и Марк Толлман. Первые два эпизода снял режиссер Крэйг Гиллеспи («Я, Тоня» (18+)). Apple TV+ уже продлил сериал на второй сезон.

«Одни из нас» / The Last of Us (12+)

Экранизация культовой видеоигры про зомби-грибников

Где / когда: HBO — с 13 апреля 2025 г.

Источник: HiddenUser / RuTube

Дождались мы и второго сезона знакового телесериала этих дней — «Одни из нас», телеадаптации популярной постапокалиптической игровой франшизы от Naughty Dog. В 2023 году «Одни из нас» выиграли восемь премий EMMY, а также стали первой игровой адаптацией, когда-либо номинированной в категории «Выдающийся драматический сериал» (в конечном итоге уступив эту награду другому выдающемуся сериалу HBO — «Наследники» (18+)). Первый сезон про заражение планеты и людей кордицепсом фанаты видеоигры приняли позитивно. И вот сняли новые серии!

Напомним, что сюжет разворачивается вокруг того самого кордицепса. Прежде паразитировавший только на насекомых, гриб приспособился выживать в человеческом теле, полностью подчиняя себе волю носителя и меняя его облик. После того как глобальная пандемия уничтожила цивилизацию, закаленный в борьбе человек — контрабандист Джоэл — берет на себя заботу о 14-летней девочке Элли, которая может быть последней надеждой человечества. Весь первый сезон Джоэл и Элли путешествовали по стране, отбиваясь от грибных зомби. А теперь нас ждут семь новых серий, сюжет которых повторит события из видеоигры The Last of Us Part II (18+)! Однако если первый сезон полностью вместил сюжет первой части, то вторую авторы сериала Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн (по совместительству создатель обеих игр) решили растянуть на несколько лет.

События второго сезона разворачиваются спустя пять лет после финала первого, и Джоэлу приходится жить с последствиями своего непростого выбора. Элли и Джоэлу предстоит вступить в конфликт друг с другом, а также с еще более опасным и непредсказуемым миром, чем тот, что они оставили позади.

Трейлер второго сезона сериала установил рекорд среди оригинальных проектов HBO и Max. За три дня после выхода он набрал 158 миллионов просмотров на всех платформах. К своим ролям вернулись: Педро Паскаль, Белла Рэмси и Габриэль Луна. Среди новичков: Кэтрин О’Хара, Кейтлин Дивер, Джеффри Райт, Янг Мазино и Изабела Мерсед. Хотя это еще не было официально объявлено, ожидается, что гораздо более масштабный третий сезон начнут снимать этим летом.

Ну и главная загадка — повторит ли сюжет телесериала полностью сценарий самой видеоигры?

«Репетиция» / The Rehearsal (12+)

Жизненные советы от комика Нэйтана Филдера

Где / когда: HBO — с 20 апреля 2025 г.

Источник: HiddenUser / RuTube

Медиаимперия HBO продолжает удивлять: самые крутые телесериалы десятилетий по-прежнему выходят в ее эфире, включая и документальную комедию «Репетиция», чей второй сезон стартует в конце апреля. Первые серии вышли в 2022-м и оставили зрителей в восторге и недоумении одновременно.

Нэйтан Филдер создает правдоподобные симуляции важных моментов, где тренирует клиентов вести себя правильно. Правда, не факт, что после такой подготовки в реальной жизни всё пройдет как по маслу: как говорится, «одна ошибка — и ты ошибся». В новом сезоне Филдер вновь помогает людям готовиться к важным жизненным событиям, однако теперь ставит в приоритет решение проблемы, которая коснется каждого.

«Андор» / Andor (12+)

Телевселенная «Звездных войн» расширяется

Где / когда: Disney+ — с 22 апреля 2025

Источник: Mister Star / RuTube

Про новый сезон космической саги «Андор» говорят как о «единственном сериале „Звездных войн“, который действительно хорош». Напомним, «Андор» — это приквел-сериал фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016) (18+), созданный Тони Гилроем про повстанца Кассиана Андора. Спустя два года сериал возвращается со вторым сезоном, который вроде как станет и последним. 12 эпизодов охватят четыре года жизни главного героя — и завершатся как раз перед событиями «Изгоя-один».

Диего Луна снова возглавляет актерский состав, в который также входят: Адриа Архона, Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгард, Форест Уитакер и Женевьева О'Рейли. В продолжении появится Бен Мендельсон в роли Орсона Кренника — имперского адмирала из «Изгоя-один». Режиссерами второго сезона стали Ариел Кляйман («Шершни» (18+), «Вершина озера» (18+)) и Алонсо Руиспаласиос («Нарко: Мексика» (18+), «Гуэрос» (18+), «Музей» (18+), «Мексиканская полиция» (16+)), в то время как Тони Гилрой, Дэн Гилрой и Бо Уиллимон вновь выступили сценаристами.

«Беспринципные в Питере» (18+)

Питерский спин-офф московского телесериала

Где / когда: Кинопоиск — с 24 апреля 2025 г.

Источник: MEDIASLOVO / RuTube

Петербургский спин-офф «Беспринципных» (18+) — «Беспринципные в Питере» — снят по мотивам рассказов всё того же Александра Цыпкина.

Рабочим названием телепроекта было «Беспринципные: Непреклонный возраст», в нем речь — о героине Кристины Бабушкиной Валентине, которая бросила генерала Хадякова (Николай Фоменко) и рванула с Патриков в Питер. Хадяков тяжело переживает расставание с любимой. В Петербурге московская гламурная звезда знакомится с местными, проникает в самый элитный и закрытый питерский клуб и становится королевой вечеринок.

К своим ролям вернулись: Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Александр Балуев, Ирина Пегова, Максим Лагашкин, Павел Ворожцов, Алика Смехова и другие. Среди новых лиц в сериале — Владимир Яглыч, Роман Васильев, Игорь Верник, Александра Ребенок, Анна Ковальчук и Стася Милославская.

«Этуаль» / Étoile (18+)

Драмеди про балет

Где / когда: Amazon Prime Video — c 24 апреля 2025 г.

Источник: MelorFilm / RuTube

Приятный подарок любителям балета — в конце апреля стартует балетный телесериал «Этуаль» с ярко выраженным комедийным подтекстом (кстати, этуаль — это высший статус артистов балета парижской Оперы, аналогично русскому — прима-балерина).

Создательницей «Этуаля» выступает именитая сценаристка и продюсер Эми Шерман-Палладино, подарившая телехиты «Удивительная миссис Мейзел» (12+) и «Девочки Гиллмор» (16+). На этот раз Эми Шерман-Палладино эксплуатирует тему, которая была в центре ее сериала «Балерины» (12+) 2012 года — тогда первый сезон шоу высоко оценили кинокритики (правда, телеканал ABC Family его внезапно закрыл). Но если тот сериал рассказывал о бывшей балерине и шоу-танцовщице из Лас-Вегаса, принявшей предложение руки и сердца доброго поклонника и переехавшей в тихий прибрежный городок, чтобы работать в школе танца своей свекрови, то новый грандиозный телепроект «Этуаль» рассказывает о профессиональном театре балета на Манхэттене.

В центре сюжета — руководители двух соперничающих балетных компаний Нью-Йорка и Парижа (Люк Кирби и Шарлотта Генсбур), переживающих не лучшие времена. Однажды они в шутку решаются на обмен — своими лучшими танцорами. Так в Нью-Йорке оказывается непокорная француженка Шайенн (Лу де Лааж), которая сыплет остротами и ненавидит детей, но создает потрясающие постановки, на которых вновь одни аншлаги.