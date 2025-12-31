НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Кризис-2026 Два разных взгляда на экономику-2026: Центробанк прогнозирует устойчивый рост, Минэк призывает к осторожности

Кто ближе к реальности, смотрим с экспертами

145
Глава ЦБ Набиуллина и глава Минэка Решетников&nbsp;— чей прогноз сбудется | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUГлава ЦБ Набиуллина и глава Минэка Решетников&nbsp;— чей прогноз сбудется | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Глава ЦБ Набиуллина и глава Минэка Решетников — чей прогноз сбудется

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Главные экономические ведомства России — Центральный банк и Минэкономики — к концу года выкатили совершенно разные прогнозы текущего состояния и перспектив роста национальной экономики. В то время как Центробанк выражает уверенность в отсутствии спада и способности экономики к дальнейшему развитию, Минэкономики призывает не делать поспешных выводов. И указывает, что на позитивную динамику влияют… лишь временные факторы.

Директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил: экономического спада в России не будет. По его словам, хотя темпы роста могут быть не такими высокими, как в предыдущие годы, экономика в целом демонстрирует хорошие показатели. Замедление темпов роста для Гангана — это как «перевести дыхание» после интенсивного бега.

И в то же самое время заместитель министра экономического развития Полина Крючкова призвала воздержаться от поспешных «выводов о развороте трендов в российской экономике».

Так почему у разных ведомств такая разная оптика? Подробности — в материале MSK1.RU.

«Не нужно ждать ракетообразного взлета»

«Разница между прогнозами Центробанка и Минэка на первый взгляд может выглядеть как спор о цифрах, но по сути это две разные интонации в разговоре об одном и том же», — говорит член совета московского регионального отделения «Деловая Россия» Андрей Глушкин.

По мнению эксперта, российская экономика постепенно осваивается в новой конфигурации. Бизнес приспосабливается, находит новые ниши и модели, что способствует появлению новых проектов и усилению внутреннего спроса.

«Не нужно ждать ракетообразного взлета, но ощущение хрупкости тоже уходит. Это движение не громкое, но живое, и оно создает ощущение, что впереди скорее путь роста, чем тупик», — оптимистично заявляет Глушкин.

Отрасли гражданского сектора, по его словам, находятся в рабочем состоянии, занимаясь расширением продуктовой линейки, цифровизацией процессов и поиском новых клиентов внутри страны.

Чтобы экономика ожила, нужно снизить инфляцию и повысить инвестиции

Куда более осторожна в оценках (как и Центробанк) инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Она отмечает, что наиболее активный вклад в текущий рост экономики дают отрасли, связанные с обороной, логистика, строительство и IT-сектор. А вот гражданские отрасли — жизненно важные для благосостояния большинства населения — чувствуют себя крайне разнонаправленно.

«Потребительский рынок, ретейл, малый бизнес и сфера услуг адаптируются, но работают в условиях дорогого кредита и высокой себестоимости. Бизнес откладывает инвестиции, фокус уходит на оптимизацию затрат и повышение эффективности, а не на расширение», — говорит Кузнецова.

По ее мнению, для полноценного восстановления и устойчивого развития гражданских отраслей, должно сойтись несколько факторов: снижение инфляции, смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка (то есть дальнейшее снижение ключевой ставки) и улучшение общих условий для частных инвестиций.

Очень многое в экономике поставлено на карту в «мирном процессе»

Самый же пессимистичный взгляд среди опрошенных MSK1.RU экспертов — у инвестиционного банкира Евгения Когана. По его словам, истина в заочном споре Центробанка и Минэкономики откроется лишь с выходом новой экономической статистики, особенно по итогам 2025 года и по итогам первого квартала следующего. А пока что ситуация, по мнению эксперта, такова:

«Значительное количество компаний дефолтируют или имеют проблемы с долговой нагрузкой. Многие бизнесы работают в основном на банки, на отдачу кредитов — это тоже факт. В результате роста налоговой нагрузки сократился платежеспособный спрос. И все те, кто работает с конечным спросом потребителя, чувствуют замедление потребительской активности».

Эти факторы, по мнению Когана, создают весьма хрупкую основу для экономического роста, несмотря на некоторое оживление последних осенних месяцев. Самым же важным (но при этом абсолютно непредсказуемым) фактором, способным кардинально повлиять на экономическую картину, Евгений Коган называет развитие «мирного процесса».

«Мирный процесс — это и настроение потребителей, и общая атмосфера, и ожидание снятия санкций, и совместные с американцами проекты», — объясняет Коган, подчеркивая глубокую взаимосвязь геополитики и макроэкономики.

«Поэтому ситуация сегодня такая, я бы сказал, когда надо быть осторожным, но, с другой стороны, надеяться на то, что всё будет здорово», — заключает эксперт.

А вы на чью сторону склоняетесь?

