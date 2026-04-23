«Он выстрелил — и мое детство закончилось». Дочь спустя 25 лет опознала обвиняемого в убийстве отца-бизнесмена

Школьница стала свидетелем убийства отца, после чего начала заикаться Источник: Предоставлено дочерью убитого бизнесмена; Владислав Лоншаков / E1.RU

«Средь белого дня к нам в квартиру постучались, и вошел мужчина, лицо которого я запомнила на всю жизнь. Он хладнокровно выстрелил у меня на глазах в моего любимого отца — и мое детство закончилось», — рассказывает Валерия, которая в 14 лет стала свидетелем, как незнакомец жестоко расправился с ее папой.

Анатолий Пшекин был успешным предпринимателем. В разное время он занимался мукой, заготовкой и переработкой древесины. А в 2001 году начинал новый бизнес и планировал запустить в городе производство теплоизоляционных блоков. Но успел лишь получить патент на материал для их изготовления, когда его жизнь внезапно оборвал совершенно незнакомый человек.

Он пришел домой к Пшекину и выстрелил ему в грудь из обреза. Дочку, которая случайно в этот момент оказалась в квартире, убийца не тронул. Она помогла полицейским составить фоторобот преступника, но обвиняемого задержали только через 25 лет — в 2026 году. Им оказался ныне 62-летний таксист из Верхней Пышмы.

Спустя четверть века повзрослевшая дочь убитого рассказала E1.RU подробности трагедии. А родные задержанного поделились, почему не верят, что преступление совершил он.

«Сейчас он придёт меня убивать»

После того страшного дня Лера начала заикаться. Даже спустя много лет ей не удалось исправить этот дефект речи. 14-летней девочки не должно было быть в квартире, но уроки в школе закончились раньше, и она вернулась домой около часа дня.

Папа болел и ждал своего водителя, который вез ему штатив для капельницы. Поэтому когда в дверь постучали, все подумали, что это он.

«У меня была привычка, я всегда сначала смотрела в окошко, глянула, нашей машины нет. Еще подумала, странно. Подружки мои никогда к нам не ходили, у мамы обед уже закончился, значит не она. Но пошла открывать дверь. Там стоял дяденька, он увидел меня и как-то опешил. Попросил отца, я закрыла дверь на засов и пошла к папе», — вспоминает Валерия самый страшный день в своей жизни.

Бизнесмена убили в собственной квартире Источник: Предоставлено дочерью убитого

Когда девочка объяснила отцу, что к ним пришел незнакомец, он сказал впустить его в квартиру, а сам остался в комнате. Незваный гость, переступив порог, достал оружие и направил его на главу семьи.

Я вижу, как этот дядька поднимает руку с обрезом и говорит: «Ты Анатолий Иванович? Тогда держи!». Валерия, дочь убитого бизнесмена

«Папа закричал мне: „Беги!“ Я вижу выстрел, этот дым пороховой, у меня за спиной была дверь в мою комнату, я влетела в нее, закрылась, села на кровать и ждала, думала: сейчас он придет меня убивать», — вспоминает Валерия.

Лера слышала, как лязгнула входная дверь и как убийца быстро спускался по лестницам в подъезде. К ней в комнату преступник так и не зашел. То ли подумал, что она выскочила из квартиры, то ли решил не трогать ребенка. Девочка побежала к отцу и увидела, что он лежит на полу. Анатолий Пшекин был ранен в плечо, изо рта у него шла кровь. Дочка схватилась за телефон, но обнаружила, что он не работает.

Я трубку беру и понимаю, что гудков нет. Кто-то заранее перерезал телефонный провод. Валерия, дочь убитого бизнесмена

«Позже от соседей мы узнали, что около недели за нами шла слежка. За углом дома стояла машина, видимо, смотрели, кто и во сколько приходит. Отец никогда не рассказывал нам о своих делах. Даже маме. Но незадолго до гибели он настоял, чтобы в школу меня отвозил водитель. Видимо, угрозы какие-то все же были», — предполагает дочь убитого.

Когда Лера подошла к раненому папе, ей показалось, что он жив. Школьница побежала на работу к маме, на выходе из подъезда встретила соседа и попросила вызвать скорую помощь.

«Мама работала медиком буквально через двор. Там у них КПП, охранник сидел. Я говорю: „Бегите скорее, маму зовите, в папу выстрелили“. Мама бежала, чуть ли в обморок уже не падала. Мы вместе побежали домой, там уже лужа крови. В дверь постучали, я в панике просила: „Мама не открывай, это он сейчас в меня выстрелит“, но мы посмотрели в окно — это была скорая. Медик — знакомая мамы — подошла к отцу и сказала: „Уже все“».

Анатолию Пшекину было 46 лет Источник: Ритуал-архив

В детских воспоминаниях остались похороны отца — больше сотни машин и автобусы, которые подвозили людей на кладбище. Казалось, что проводить папу в последний путь приехал весь город. Еще девочка помнит допросы мамы и старшего брата, который в момент убийства был в Екатеринбурге. Сама школьница подробно описала следователям преступника, с ее слов составили его фоторобот.

Папа был обычный бизнесмен, который зарабатывал деньги. Он не был связан с криминалом и группировками. А может мы просто не знали об этом… Валерия, дочь убитого бизнесмена

По словам дочери убитого, четверть века у правоохранителей не было подозреваемых. Вдова Анатолия Пшекина скончалась три года назад, так и не узнав, кто и за что застрелил ее мужа. Они дружили со второго класса, а потом поженились. После его гибели женщина больше так и не вышла замуж.

«Смерть папы для нас всех — ужасная потеря. Для меня он был царь и бог. Он никогда не ругался, но мы все всегда понимали по одному его взгляду. Я даже определяла его настроение по тому, как он дверью хлопнет, — рассказывает Валерия. — Я до сих пор это всё переживаю. Сны всегда снятся, как будто мы продолжаем жить семьёй, папа дома, папа приехал».

Хочется, чтобы люди узнали, что справедливость восторжествовала, что будет суд, что человека накажут. Папу много кто знал Валерия, дочь убитого бизнесмена

Что известно об обвиняемом

Валерия думала, что дело ее отца так и останется нераскрытым. Но в 2026-м ее неожиданно вызвали в Следственный комитет и сообщили, что задержали мужчину, очень похожего на фоторобот, который она помогала составить еще тогда, будучи девчонкой.

«Меня попросили приехать, рассказать, что помню, что нет. Я говорю: „Честно, всё помню“. И мне показали его фотографии сначала, потом было опознание, и я подтвердила, что это он. Прошло столько лет, но вот глаза его, взгляд, залысины, телосложение — это именно тот человек», — говорит дочь убитого.

В убийстве 25-летней давности обвинили Александра Хохлова Источник: Личная страница Александра в Ok

Обвиняемым оказался 62-летний житель Верхней Пышмы Александр Хохлов, раньше он жил в том же городке, что и семья Валерии, и не раз попадал в криминальные хроники.

«В его „послужном списке“ имеются, в частности, вымогательство, грабёж, кража и хулиганство. Наказание за эти деяния он отбывал в 80-е и 90-е годы прошлого века», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

В последний раз Александр вышел из колонии как раз перед тем, как произошло громкое убийство бизнесмена.

«В ноябре 2001 года обвиняемый, вооружённый обрезом охотничьего ружья, проник в квартиру местного предпринимателя и совершил его убийство. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от огнестрельного ранения в область груди. После содеянного фигурант скрылся с места происшествия на автомобиле», — сообщили в Следственном управлении СК по Свердловской области.

«Жена не верит, я тоже не верю»

С 2001 года Александр Хохлов ни разу не попадал в поле зрения правоохранителей. Он переехал к своей возлюбленной в другой город. Вел спокойную, тихую жизнь, пока к нему не нагрянули силовики.

«В шесть утра постучали уже с понятыми, — рассказал E1.RU брат Александра. — Жена не верит, я тоже не верю, хоть у нас с ним и натянутые отношения. Он совершал преступления, но это были 90-е годы, он уже отсидел за это. Но чтобы пошел кого-то убивать — очень сомневаюсь. Да еще и на глазах у ребенка. Это надо быть отбитым человеком».

По словам родного брата задержанного, одно время Александр работал водителем и администратором в детской спортивной школе. А позже ушел в такси. Возил пассажиров на своей машине. Утром, когда его задержали, он как раз собирался на работу.

«Никаких денег больших у него никогда не было. У него была машина „Волга“, потом он эту „Волгу“ поменял на „девятку“. Других машин у него не было. Недвижимостью он тоже никакой не обзавёлся, — рассказывает брат Александра. — У них аргумент, как я понял, что он убил за кусок земли. В Тьмутаракани, которая ничего не стоит. Да вы что, с ума сошли?»

Александра Хохлова обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Если суд признает его виновным, таксисту грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия его отправили под стражу.