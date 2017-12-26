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В Новый год в центре Ярославля покажут шоу с двух башен
26 декабря 2017
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В Ярославле готовят масштабную программу для новогодней ночи и потихоньку раскрывают секреты праздника. Один из таких — большое лазерное шоу, которое покажут на Советской площади. Его покажут на фасаде здания правительства. Чтобы всё получилось, специально построят две большие башни, с которых и будут показывать 3D-шоу.
— Шоу начнется сразу после поздравления президента России и боя курантов и будет повторено несколько раз, — рассказала директор областного департамента культуры Марина Васильева. — Мы совершим самое необыкновенное путешествие по истории Ярославской области. В шоу будут отражены подвиги знаковых героев нашей земли — Ярослава Мудрого, Александра Невского, Федора Волкова, Федора Ушакова, Михаила Кошкина, Валентины Терешковой.
Шоу будет не единственным развлечением. В Ярославле выступят также Татьяна Овсиенко, Наташа Королёва и Кай Метов. Смотрите полную программу праздника. А заодно — расписание транспорта в новогоднюю ночь.
Фото: Александра Савельева
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