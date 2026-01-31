НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Россию накроют аномальные морозы до -45 градусов: где будет холоднее всего

С 31 января в регионах России прогнозируются аномальные морозы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Рассказываем, к каким температурам готовиться.

Европейская часть России

«Очень сильное понижение температуры в европейской части России», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что с 31 января и до конца следующей недели в Северо-Западном федеральном округе температуры опустятся на 8–13 градусов ниже нормы. В Архангельской области ожидается мороз до -36 градусов, в Ненецком автономном округе — -39, в Республике Коми до -33…-41 градуса.

В Ленинградской области минимальные температуры будут опускаться ниже минус 20 градусов, в Псковской области — до -25, в Вологодской — до -30 градусов.

«Даже в Калининградской области очень сильные аномалии, там температура на 15–17 градусов ниже нормы и до минус 18…24 градусов. Это редко бывает», — уточнил Вильфанд в разговоре с «Интерфакс».

В Центральном федеральном округе, в северной части, ожидаются минимальные значения на уровне -22…-27 градусов.

«А вот на юге, это вот Черноземье, Липецкая, Тамбовская, Курская, Воронежская, Белгородская области, на 7–17 градусов температура ниже нормы и минимальные значения будут в диапазоне минус 18…23. Наиболее сильное понижение прогнозируется в начале недели: 2–4 февраля будет более сильный заток холода и минимальные значения температуры будут минус 24…31», — рассказал метеоролог.

В Нижегородской области минимальные температуры составят -28…-31 градус. В Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областях с 2 по 4 февраля похолодает до -25…-32.

В Южном федеральном округе температуры опустятся до -25…-26 градусов. В Ростовской области похолодает до -21…-23.

«И даже в Краснодарском крае в первой половине недели температура на 8–14 градусов ниже нормы, минимальные значения минус 13…21 градус. Очень редко это бывает», — отметил Вильфанд.

Азиатская часть России

В азиатской части морозы будут еще более суровыми. Так, на севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах температуры будут достигать -45 градусов.

«Но и в южной половине Урала, в Свердловской области, в Тюменской области, и конец месяца, и на следующей неделе, температура на 5–12 градусов ниже нормы и морозы будут до минус 29…36 градусов», — объяснил метеоролог.

В Томскую, Кемеровскую, Иркутскую области и в Хакасию в начале февраля придут морозы до -39…-43 градусов.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Мороз Погода Зима Холод Роман Вильфанд Прогноз
