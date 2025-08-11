НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 750мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Накроет грозой с градом
Где остались места в 10-е классы
Стоит ли брать ипотеку
Где искать ягоды
Ярославцы в Дагестане
Обзор популярного ТЦ
Викторина для ярославцев
Девушка выпала из окна
Открыл бизнес с глухой деревне
Новый микрорайон с высотками
Недвижимость Обзор Кому выгодна рассрочка и в чем ее риск? Разбираем один из самых популярных видов покупки жилья

Кому выгодна рассрочка и в чем ее риск? Разбираем один из самых популярных видов покупки жилья

Более трети сделок по покупке квартир в новостройках сейчас оформляются в рассрочку

274
Написать комментарий
Покупка недвижимости за наличные обычно дешевле ипотеки, а в рассрочку, наоборот, дороже | Источник: Ирина Шарова / 72.RUПокупка недвижимости за наличные обычно дешевле ипотеки, а в рассрочку, наоборот, дороже | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Покупка недвижимости за наличные обычно дешевле ипотеки, а в рассрочку, наоборот, дороже

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Явными лидерами по количеству сделок, оформляемых в рассрочку, во втором квартале 2025 года стали Санкт-Петербург (58%) и Москва (54%).

«Вариантов рассрочек на первичном рынке сейчас очень много, по нашим оценкам, их предлагают порядка 80% застройщиков. Чаще всего срок рассрочки не превышает трех лет или до ввода дома в эксплуатацию. Есть варианты, когда при оформлении рассрочки вносится 20% от стоимости объекта, а до ввода дома в эксплуатацию можно ничего не платить. После сдачи дома в таких случаях вносится оставшаяся сумма за счет собственных или кредитных средств. Самый же распространенный вариант рассрочек —это внесение на этапе оформления 10–30% от стоимости квартиры, а до ввода дома в эксплуатацию фиксированные платежи, размер которых опять же зависит от индивидуальных условий», — говорит с нашими коллегами из 72.RU заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По итогам первой половины 2025 года 18% рассрочек не оплачиваются к моменту раскрытия эскроу | Источник: Ирина Шарова / 72.RU По итогам первой половины 2025 года 18% рассрочек не оплачиваются к моменту раскрытия эскроу | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

По итогам первой половины 2025 года 18% рассрочек не оплачиваются к моменту раскрытия эскроу

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

При оформлении рассрочки на срок более одного года специалисты советуют подстраховываться и сразу же брать подтверждение того, что цена квартиры не была увеличена (применение рассрочки не привело к завышению стоимости жилья. — Прим. ред.), чтобы в будущем при подаче заявки на ипотеку не возникло проблем.

«Для застройщиков слишком большая доля рассрочек — очень опасная история. Нет никакой гарантии, что к периоду завершения строительства покупатель сможет найти или взять в кредит оставшуюся сумму, а это чревато расторжением договоров и дополнительной финансовой нагрузкой для девелоперов. Тренд на рассрочки может вновь начать набирать обороты, когда ситуация с ключевой ставкой стабилизируется и будет очевидно долгосрочное снижение ипотечных ставок», — делится своим мнением о судьбе рассрочек генеральный директор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин.

Недавно в России появились варианты долгосрочных рассрочек, когда после сдачи дома оформляется, например, аренда с последующим выкупом. Большинство же рассрочек по-прежнему выдаются на период строительства, поэтому срок зависит от степени готовности дома, в котором приобретается жилье.

За два года доля сделок с рассрочкой выросла почти в два раза, но вместе с этим растет и процент неоплаченных вовремя счетов | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЗа два года доля сделок с рассрочкой выросла почти в два раза, но вместе с этим растет и процент неоплаченных вовремя счетов | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За два года доля сделок с рассрочкой выросла почти в два раза, но вместе с этим растет и процент неоплаченных вовремя счетов

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Механизм рассрочек, безусловно, является рискованным для застройщиков, но они с готовностью идут на этот риск.

«Клиент оформляет квартиру в рассрочку напрямую у застройщика без посредников и дополнительных комиссий. Первоначальный взнос — от 30%. Ежемесячные платежи всего 39 рублей до декабря 2025 года. Далее стандартные платежи», — рассказывает о своем предложении застройщик «Страна Девелопмент».

Высокие ставки по рыночной ипотеке и замедление скорости продажи вторичной и загородной недвижимости стали стимулом для развития рассрочек и в этих сегментах. Зачастую собственники готовы предоставлять их покупателям без увеличения цены объекта и начисления процентов.

Высокие ставки по рыночной ипотеке и замедление скорости продажи вторичной и загородной недвижимости стали стимулом для развития рассрочек | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВысокие ставки по рыночной ипотеке и замедление скорости продажи вторичной и загородной недвижимости стали стимулом для развития рассрочек | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Высокие ставки по рыночной ипотеке и замедление скорости продажи вторичной и загородной недвижимости стали стимулом для развития рассрочек

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Если говорить о всех типах жилья, то рассрочки сейчас составляют 11% всех сделок, 46% приходится на сделки с собственными средствами, остальное покупают с помощью ипотек.

«В январе текущего года доля рассрочек и ипотеки была одинаковой — по 23%, а оставшиеся 54% составляли сделки за счет собственных средств. На загородном рынке пик рассрочек пришелся на февраль-март этого года, когда их доля составляла 25%, сейчас — 15%, на вторичном рынке максимальная доля была в мае — 2%, сейчас — 0,7%», — рассказала 72.RU заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

На первичном рынке в начале этого года доля рассрочек доходила до 46%. Ипотека в январе составляла 33%, а оставшиеся 21% пришлись на сделки за счет собственных средств. Сейчас, по словам специалистов, вновь преобладают ипотечные сделки, в основном по семейной ипотеке — 67%, доля рассрочек снизилась до 19%, остальное — сделки за счет собственных средств.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ЖердинаАнастасия Жердина
Анастасия Жердина
Журналист
Рассрочка Первичный рынок жилья Кризис-2025 Семейная ипотека Девелоперы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление