Полыхает огонь, есть жертвы: беспилотники ударили по морскому терминалу в Краснодарском крае

По предварительным данным, пострадали три человека Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Этой ночью украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков загорелся морской терминал, один человек погиб и еще трое пострадали, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека — сейчас им оказывают помощь», — написал Кондратьев.

Атака произошла в Темрюкском районе. Пожар на терминале тушат 96 человек и больше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. Губернатор уточнил, что на месте продолжают работать оперативные и специальные службы. Информации о дальнейших пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Беспилотную опасность объявляли в нескольких регионах России. Пока местные власти не отчитались о последствиях атак.