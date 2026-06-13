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Происшествия Атаки БПЛА Полыхает огонь, есть жертвы: беспилотники ударили по морскому терминалу в Краснодарском крае

Полыхает огонь, есть жертвы: беспилотники ударили по морскому терминалу в Краснодарском крае

Нескольким людям понадобилась помощь врачей

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По предварительным данным, пострадали три человека | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПо предварительным данным, пострадали три человека | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

По предварительным данным, пострадали три человека

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Этой ночью украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков загорелся морской терминал, один человек погиб и еще трое пострадали, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека — сейчас им оказывают помощь», — написал Кондратьев.

Атака произошла в Темрюкском районе. Пожар на терминале тушат 96 человек и больше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. Губернатор уточнил, что на месте продолжают работать оперативные и специальные службы. Информации о дальнейших пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Беспилотную опасность объявляли в нескольких регионах России. Пока местные власти не отчитались о последствиях атак. 

Обновлено в 07:13 (мск): всего средства ПВО за ночь сбили 177 украинских дронов над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Терминал Краснодарский край Вениамин Кондратьев Пожар
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Комментарии
6
Гость
2 часа
Да сейчас все быстро заболтается и все забудут уже завтра никто и не вспомнит.
Гость
13 минут
Нет повода для волнений. Главнокомандующий уже устал повторять, что всё идёт в чётком соответствии с графиком, и строго по мудрому плану. Не переживайте, всё в порядке.
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Гость
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