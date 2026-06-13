Полыхает огонь, есть жертвы: беспилотники ударили по морскому терминалу в Краснодарском крае

Этой ночью украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков загорелся морской терминал, один человек погиб и еще трое пострадали, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека — сейчас им оказывают помощь», — написал Кондратьев.
Атака произошла в Темрюкском районе. Пожар на терминале тушат 96 человек и больше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. Губернатор уточнил, что на месте продолжают работать оперативные и специальные службы. Информации о дальнейших пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Беспилотную опасность объявляли в нескольких регионах России. Пока местные власти не отчитались о последствиях атак.
Обновлено в 07:13 (мск): всего средства ПВО за ночь сбили 177 украинских дронов над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.