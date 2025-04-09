В Ярославле горожанку госпитализировали после двойного ДТП с иномарками

Вечером 8 апреля в Ярославле иномарка «Шевроле» сбила 60-летнюю горожанку, а затем столкнулась с другим авто. Двойная авария произошла в районе семи часов вечера около дома 12А по улице Промзона Декабристов в Красноперекопском районе.
«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Шевроле“, произвел наезд на пешехода, после чего столкнулся с автомобилем „Фольксваген“. В результате ДТП пешеход госпитализирована», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.
За рулем «Шевроле» находился 37-летний водитель. В «Фольксвагене» был 62-летний автомобилист.
Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.
За 8 апреля в Ярославской области произошло 62 аварии. Обстановку на дорогах осложняла погода: на регион обрушилась метель с порывистым ветром. Из-за нескольких аварий образовалась пробка на трассе М-8, в Ярославле дорожные заторы достигли 10 баллов. Последствия ДТП мы публиковали в онлайн-трансляции.