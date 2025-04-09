В Ярославле горожанку госпитализировали после двойного ДТП с иномарками

В результате ДТП была госпитализирована женщина Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram











Вечером 8 апреля в Ярославле иномарка «Шевроле» сбила 60-летнюю горожанку, а затем столкнулась с другим авто. Двойная авария произошла в районе семи часов вечера около дома 12А по улице Промзона Декабристов в Красноперекопском районе.

«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Шевроле“, произвел наезд на пешехода, после чего столкнулся с автомобилем „Фольксваген“. В результате ДТП пешеход госпитализирована», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

За рулем «Шевроле» находился 37-летний водитель. В «Фольксвагене» был 62-летний автомобилист.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.