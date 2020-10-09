«Острая фаза со всеми вытекающими»: медики рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Заболевших коронавирусом и людей с подозрением на COVID-19 сейчас могут отвезти в любую больницу. Даже в другой район Ярославской области. И это тоже добавляет работы бригадам скорой помощи.



Для приёма пациентов с коронавирусом и симптомами болезни также дополнительно организовали специальные койки не только в больнице № 3, но и в больнице имени Семашко, а также Большесельской, Борисоглебской, Гаврилов-Ямской, Даниловской, Некоузской, Пречистенской, Некрасовской и Ростовской ЦРБ. Кроме того, вновь открылся обсерватор на базе санатория «Сосновый бор».



— В последние дни выросло количество госпитализаций — в среднем по 156 в день, — сообщил главный врач Ярославской областной станции скорой помощи Андрей Живой. — Пациентов часто приходится доставлять в COVID-больницы и специализированные отделения в больницы в Карабихе, Тутаеве и Гаврилов-Яме, — добавил Андрей Живой. — Такая госпитализация занимает около двух часов. Дополнительной нагрузкой обернулся и психологический фактор: из-за страха заболеть коронавирусом люди стали вызывать скорую, заметив незначительное повышение температуры или кашель.

