«Острая фаза со всеми вытекающими»: медики рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Медики рассказали, что происходит в COVID-госпиталях Ярославской области
В Ярославской области врачи скорой еле справляются с наплывом пациентов. Говорят, что мы входим в острую фазу со всеми вытекающими.
— Я работаю на скорой больше 20 лет, но такого раньше никогда не бывало, — вздыхает возле COVID-госпиталя сотрудник скорой помощи, обрабатывая антисептиком носилки после очередного пациента. — Сначала мы всех привозим в госпиталь ветеранов войн на компьютерную томографию. Если выясняется, что лёгкие поражены, то тут же получаем направление, куда везти дальше на госпитализацию.
Заболевших коронавирусом и людей с подозрением на COVID-19 сейчас могут отвезти в любую больницу. Даже в другой район Ярославской области. И это тоже добавляет работы бригадам скорой помощи.
Для приёма пациентов с коронавирусом и симптомами болезни также дополнительно организовали специальные койки не только в больнице № 3, но и в больнице имени Семашко, а также Большесельской, Борисоглебской, Гаврилов-Ямской, Даниловской, Некоузской, Пречистенской, Некрасовской и Ростовской ЦРБ. Кроме того, вновь открылся обсерватор на базе санатория «Сосновый бор».
— В последние дни выросло количество госпитализаций — в среднем по 156 в день, — сообщил главный врач Ярославской областной станции скорой помощи Андрей Живой. — Пациентов часто приходится доставлять в COVID-больницы и специализированные отделения в больницы в Карабихе, Тутаеве и Гаврилов-Яме, — добавил Андрей Живой. — Такая госпитализация занимает около двух часов. Дополнительной нагрузкой обернулся и психологический фактор: из-за страха заболеть коронавирусом люди стали вызывать скорую, заметив незначительное повышение температуры или кашель.
И это притом что в скорой сейчас — нехватка сотрудников. Из-за этого служба работает со сбоями, медики даже иногда приезжают только на следующий день после вызова.
— Сезонный рост числа простудных заболеваний и увеличение количества зараженных новой коронавирусной инфекцией прогнозировался, поэтому регион подготовился к этому периоду заранее, — успокоили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — В настоящее время в медицинских организациях области развернуты 1281 койка для зараженных коронавирусной инфекцией. В случае необходимости для таких пациентов будут оборудованы дополнительные места. Свободных коек в настоящее время достаточно.
Но их достаточно лишь пока. С конца сентября количество пациентов в COVID-госпиталях резко выросло.
— На сегодняшний день в регионе на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 826 пациентов: 248 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 578 — с типичной клиникой COVID-19.
И количество заболевших продолжает расти с каждым днём. Причём, если ранее это связывали в том числе с задержкой результатов анализов, без которых из больниц не могли выписаться выздоровевшие пациенты, то теперь врачи говорят, что идёт реальный рост.
— Только к нам каждый день привозят по 10–15 пациентов, — рассказал главный врач перепрофилированной под лечение заболевших коронавирусом Ярославской ЦРБ в Карабихе Андрей Шошин. — Из 140 коек у нас заняты 130.
С начала пандемии в Ярославской области положительные тесты на коронавирус, только по официальным данным, выявили у 9137 человек, 8530 из них выздоровели, 48 умерли. За прошедшие сутки в регионе диагноз подтвердился у 73 человек.
В Ярославской области ни власти, ни оперативный штаб, ни Роспотребнадзор официально о второй волне не объявляли, но, похоже, это неизбежность. Об этом уже намекнул сам губернатор.
— Сейчас мы входим в непростой эпидемиологический период. Помимо коронавирусной инфекции, начинается сезонный рост простудных заболеваний, — предупредил глава Ярославской области Дмитрий Миронов. — Я прошу вас отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких максимально ответственно. Если ситуация продолжит ухудшаться — жесткие меры будут неизбежны.
В регионе по-прежнему действуют масочный режим и ряд ограничений. Несмотря на все противоэпидемиологические меры, зараза не отступает. Врачи отмечают наплыв пациентов с пневмонией.