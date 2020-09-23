В разгар пандемии коронавируса в ярославском COVID-госпитале поменяли главврача

С 23 сентября исполнять обязанности главного врача Ярославской ЦРБ будет Андрей Шошин. Больница сейчас перепрофилирована под COVID-госпиталь, и к её работе за время пандемии коронавируса у пациентов были претензии.



Новый специалист говорит, что намерен вплотную заняться работой медучреждения не только как COVID-госпиталя, но и как ЦРБ в целом.



— В ближайшей и среднесрочной перспективах приоритетными задачами будут улучшение работы первичного звена поликлиник, сельских амбулаторий, ФАПов, — рассказал Андрей Шошин. — А также оснащение их новым оборудованием, улучшение материально-технической базы, подбор недостающих кадров. Кроме того, важным является и внедрение современных технологий.

