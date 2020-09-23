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В разгар пандемии коронавируса в ярославском COVID-госпитале поменяли главврача

Новый специалист рассказал, что с его приходом поменяется в больнице

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Ярославскую ЦРБ на время пандемии коронавируса перепрофилировали под COVID-госпиталь

Ярославскую ЦРБ на время пандемии коронавируса перепрофилировали под COVID-госпиталь

В разгар пандемии в ярославском COVID-госпитале поменяли главврача

С 23 сентября исполнять обязанности главного врача Ярославской ЦРБ будет Андрей Шошин. Больница сейчас перепрофилирована под COVID-госпиталь, и к её работе за время пандемии коронавируса у пациентов были претензии.

Новый специалист говорит, что намерен вплотную заняться работой медучреждения не только как COVID-госпиталя, но и как ЦРБ в целом.

— В ближайшей и среднесрочной перспективах приоритетными задачами будут улучшение работы первичного звена поликлиник, сельских амбулаторий, ФАПов, — рассказал Андрей Шошин. — А также оснащение их новым оборудованием, улучшение материально-технической базы, подбор недостающих кадров. Кроме того, важным является и внедрение современных технологий.

Андрей Шошин — кандидат медицинских наук, выпускник Ярославского медицинского университета. Прошел путь от врача-терапевта до главного врача Ярославской инфекционной больницы. Последние годы возглавлял санаторий «Ясные зори». Имеет знак «Отличник здравоохранения», почетный знак города Ярославля.

Напомним, с начала сентября в Ярославской области растёт среднесуточное число новых заболевших коронавирусной инфекцией. Иными словами, если лето ежедневно положительные тесты на COVID подтверждались, в среднем, у 40 человек в день, в сентябре - у 46 человек ежедневно.

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коронавирусздоровьеЯрославская ЦРБАндрей Шошин
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