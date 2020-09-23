В разгар пандемии коронавируса в ярославском COVID-госпитале поменяли главврача

В разгар пандемии в ярославском COVID-госпитале поменяли главврача
С 23 сентября исполнять обязанности главного врача Ярославской ЦРБ будет Андрей Шошин. Больница сейчас перепрофилирована под COVID-госпиталь, и к её работе за время пандемии коронавируса у пациентов были претензии.
Новый специалист говорит, что намерен вплотную заняться работой медучреждения не только как COVID-госпиталя, но и как ЦРБ в целом.
— В ближайшей и среднесрочной перспективах приоритетными задачами будут улучшение работы первичного звена поликлиник, сельских амбулаторий, ФАПов, — рассказал Андрей Шошин. — А также оснащение их новым оборудованием, улучшение материально-технической базы, подбор недостающих кадров. Кроме того, важным является и внедрение современных технологий.
Андрей Шошин — кандидат медицинских наук, выпускник Ярославского медицинского университета. Прошел путь от врача-терапевта до главного врача Ярославской инфекционной больницы. Последние годы возглавлял санаторий «Ясные зори». Имеет знак «Отличник здравоохранения», почетный знак города Ярославля.
Напомним, с начала сентября в Ярославской области растёт среднесуточное число новых заболевших коронавирусной инфекцией. Иными словами, если лето ежедневно положительные тесты на COVID подтверждались, в среднем, у 40 человек в день, в сентябре - у 46 человек ежедневно.