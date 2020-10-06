Несколько скорых за час: что происходит у главного COVID-госпиталя в Ярославле

Новости о коронавирусе всё тревожнее день ото дня. Несколько недель летом цифры по заболеваемости колебались от 30 до 40 человек в сутки. Теперь каждый день в сводках — около 60. Вчера оперштаб сообщил о новой смерти от коронавируса. Активное движение и у госпиталя ветеранов в Ярославле.

— По несколько машин скорой в час, — говорит фотограф 76.RU Александра Савельева.

Докторам и водителям скорой сейчас нелегко, ведь их осталось слишком мало, а нагрузка на них сильно возросла. Вместо 49 бригад на работу в среднем выходит около 30. Причём вызывают их теперь по поводу и без. При этом не легче и пациентам — они не могут дождаться врачей. Бывает, что вызовешь бригаду, а она приедет только на следующий день. Мы уже подробно рассказывали о сложившейся ситуации.