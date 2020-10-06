6 октября вторник
СЕЙЧАС +11°С
usd 78.13
eur 91.66
Тема дняСтолпотворение скорых у ковид-госпиталя

Все новости

Все новости

Несколько скорых за час: что происходит у главного COVID-госпиталя в Ярославле

Фоторепортаж от дверей клиники

1 574
4Обсудить

Поделиться

Несколько скорых за час: что происходит у COVID-госпиталя в Ярославле

Новости о коронавирусе всё тревожнее день ото дня. Несколько недель летом цифры по заболеваемости колебались от 30 до 40 человек в сутки. Теперь каждый день в сводках — около 60. Вчера оперштаб сообщил о новой смерти от коронавируса. Активное движение и у госпиталя ветеранов в Ярославле.

— По несколько машин скорой в час, — говорит фотограф 76.RU Александра Савельева.

Докторам и водителям скорой сейчас нелегко, ведь их осталось слишком мало, а нагрузка на них сильно возросла. Вместо 49 бригад на работу в среднем выходит около 30. Причём вызывают их теперь по поводу и без. При этом не легче и пациентам — они не могут дождаться врачей. Бывает, что вызовешь бригаду, а она приедет только на следующий день. Мы уже подробно рассказывали о сложившейся ситуации.

Госпиталь еще в начале пандемии переоборудовали под приём ковид-больных

Госпиталь еще в начале пандемии переоборудовали под приём ковид-больных

Водители стараются отдохнуть в промежутках между вызовами

Водители стараются отдохнуть в промежутках между вызовами

Передать больным можно только средства личной гигиены и воду

Передать больным можно только средства личной гигиены и воду

Машины едут и едут к госпиталю

Машины едут и едут к госпиталю

Такой теперь тут вид...

Такой теперь тут вид...

У госпиталя постоянно стоит несколько скорых

У госпиталя постоянно стоит несколько скорых

Держитесь, доктора!

Держитесь, доктора!

Готовимся ко второй волне (но надеемся, что её не будет)

Готовимся ко второй волне (но надеемся, что её не будет)

За час приехало около 7–8 машин

За час приехало около 7–8 машин

Пациенты общаются с посетителями через окно

Пациенты общаются с посетителями через окно

И в таком костюме — всю смену...

И в таком костюме — всю смену...

Врачи — просто герои

Врачи — просто герои

Берегите себя!

Берегите себя!

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирусковид-госпитальгоспиталь ветеранов в Ярославле
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!