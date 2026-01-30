Внесение наличных через банкомат ограничат: в Минфине готовят изменения

Министерство финансов РФ разработало законопроект, устанавливающий лимит на внесение наличных денег через банкоматы. Согласно инициативе, сумма таких операций не должна превышать 1 миллиона рублей в месяц.
Законопроект вносит изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Документ уже направили на согласование в Центральный банк и Росфинмониторинг в середине января текущего года, сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.
Целью нововведения, как указано в пояснительной записке, является противодействие легализации доходов неустановленного происхождения. Отсутствие действующих ограничений позволяет выводить такие средства в безналичный оборот. Данная мера соответствует утвержденному правительством плану по «обелению» экономики.
Для адаптации финансовых организаций к новым правилам Минфин предлагает установить переходный период. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования. Этот срок банки смогут использовать для модернизации своих технических систем и бизнес-процессов.
Президент РФ Владимир Путин в начале декабря 2025 года на совете по стратегическому развитию и национальным проектам призвал усилить контроль за обращением наличных в рамках «обеления» экономики РФ. По его словам, необходимо устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, в цифровом пространстве.