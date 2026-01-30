Внесение наличных через банкомат ограничат: в Минфине готовят изменения

Лимита на внесение средств раньше не было Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Министерство финансов РФ разработало законопроект, устанавливающий лимит на внесение наличных денег через банкоматы. Согласно инициативе, сумма таких операций не должна превышать 1 миллиона рублей в месяц.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Документ уже направили на согласование в Центральный банк и Росфинмониторинг в середине января текущего года, сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.

Целью нововведения, как указано в пояснительной записке, является противодействие легализации доходов неустановленного происхождения. Отсутствие действующих ограничений позволяет выводить такие средства в безналичный оборот. Данная мера соответствует утвержденному правительством плану по «обелению» экономики.

Для адаптации финансовых организаций к новым правилам Минфин предлагает установить переходный период. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования. Этот срок банки смогут использовать для модернизации своих технических систем и бизнес-процессов.