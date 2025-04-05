Станет гостиницей: что сейчас с реставрацией дома с атлантами в центре Ярославля

Как будет выглядеть дом с атлантами в Ярославле Источник: Джуратом Закиров











В Ярославле начались общественные обсуждения акта Государственной историко-культурной экспертизы «Дома Дунаева» на проспекте Октября в центре города. Здание, больше известное как дом с атлантами, планируют переделать под гостиницу. Общественные обсуждения будут длиться с 1 по 9 апреля.

Сейчас здание находится не в лучшем виде. При проверке выяснилось, что в фундамент и крыша находятся в аварийном состоянии. Его будут восстанавливать.

«Проектом предусмотрена перепланировка первого, второго этажа здания и устраиваемого третьего мансардного этажа для организации номеров апартаментов. Проектом приспособления здания предусматривается реставрация и восстановление утраченного исторического облика богато декорированных фасадов здания. Восстанавливается ранее утраченный купол здания», — говорится в документе.

Ранее о планах на исторический дом в центре Ярославля порталу 76.RU рассказывал один из владельцев компании «Момо Групп», которой сейчас принадлежит здание, Джурат Закиров. Он говорил, что объект культурного наследия переделают под апарт-отель.

Бизнесмен объяснял, что дом с атлантами в 2022 году выкупило у правительства Ярославской области АО «Ленинский рынок», но сейчас здание переоформлено на ООО «Момо Групп».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Момо Групп» было образовано в декабре 2022 года в Ярославле. Его владельцами являются Джурат Закиров (он же директор АО «Ленинский рынок») и Тимур Болотов. Среди видов деятельности компании указаны ресторанный бизнес, деятельность гостиниц, торговля продуктами питания, услуги по доставке продуктов питания и другие. В 2023 году фирма получила убыток — 3,6 миллиона рублей.