НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,13
EUR 102,75
Избиение на остановке
Ярославцы ответили Губерниеву
Ликвидируют городскую прокуратуру
Проблемы с электробусами
Проснулись клещи
Обзор на «легкое метро»
Когда построят 3-й мост
Как отдохнуть зимой по-русски
Шура в Ярославле
Изнанка экстремального шоу
Город Дом с атлантами эксклюзив Фасад перекрасят, на крыше сделают купол: что откроют в ярославском доме с атлантами

Фасад перекрасят, на крыше сделают купол: что откроют в ярославском доме с атлантами

Об этом рассказали в компании, владеющей зданием-памятником

737
5 комментариев

Так будет выглядеть обновленный дом с атлантами

Источник:

Стало известно, что именно откроют в знаменитом доме с атлантами на проспекте Октября в Ярославле. Об этом порталу 76.RU рассказал один из владельцев компании «Момо Групп», которой сейчас принадлежит здание, Джурат Закиров.

— Планируем открыть здесь апарт-отель, — сообщил он.

Джурат Закиров пояснил, что дом с атлантами в 2022 году выкупило у правительства Ярославской области АО «Ленинский рынок», но сейчас здание переоформлено на ООО «Момо Групп».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Момо Групп» было образовано в декабре 2022 года в Ярославле. Его владельцами являются Джурат Закиров (он же директор АО «Ленинский рынок») и Тимур Болотов. Среди видов деятельности компании указаны ресторанный бизнес, деятельность гостиниц, торговля продуктами питания, услуги по доставке продуктов питания и другие. В 2023 году фирма получила убыток — 3,6 миллиона рублей.

Исторический особняк пустует уже много лет

Источник:

По словам Джурата Закирова, сейчас готовится проект реставрации здания (подрядчиком выступает ярославская компания «МАН»). Он должен будет пройти согласование в правительстве Ярославской области и получить положительное заключение строительной экспертизы. После этого можно будет приступать к работам на самом объекте.

— Завершить проектирование и все согласования мы планируем к весне. И примерно в апреле приступим непосредственно к реставрации объекта. На первом этапе мы поменяем деревянные перекрытия внутри здания на железобетонные. Затем сможем заняться кровлей. Пока не сделаем крышу, приступать к реставрации фасадов нет смысла, потому что та кровля, которая сейчас существует, сделана неправильно — вода с крыши течет прямо по фасаду. До конца осени планируем закончить работы по замене перекрытий и кровле. И после этого приступить к реставрации фасада, — пояснил Джурат Закиров.

По проекту, в здании должны восстановить купол домовой церкви на крыше, который существовал изначально, но был уничтожен после революции. А фасад вместо голубого станет бежевым.

— Судя по архивным документам, стены фасадов этого дома были бежевыми с серым оттенком, — отметил Джурат Закиров.

Стены здания поменяют цвет, а на крышу вернут исторический купол

Источник:

Если всё пойдет по плану, то уже летом 2026 года объект предстанет в новом облике и новом качестве.

Напомним, «Дом Дунаева» является объектом культурного наследия регионального значения. Его в XIX веке построил купец Иван Николаевич Дунаев на территории собственной табачной фабрики. В советское время в здании располагался центр развития творчества детей и юношества.

До революции на здании был купол

Источник:

Объект находился в собственности Ярославской области, его несколько раз пытались продать. Покупатель нашелся только в 2022 году. Им стало АО «Ленинский рынок» — компания заплатила за памятник 48 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Дом с атлантами Отель
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость &
20 минут
Нам все время рассказывают что будет.И ни разу не показали результат .Хоть сто то открыли за последнее время?
Гость
52 минуты
"В советское время в здании располагался центр развития творчества детей и юношества" - Всё такий в советское время думали о детях, потому люди и рожали, кружки были бесплатные и доступные всем.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление