Фасад перекрасят, на крыше сделают купол: что откроют в ярославском доме с атлантами

Так будет выглядеть обновленный дом с атлантами Источник: предоставлено Джуратом Закировым











Стало известно, что именно откроют в знаменитом доме с атлантами на проспекте Октября в Ярославле. Об этом порталу 76.RU рассказал один из владельцев компании «Момо Групп», которой сейчас принадлежит здание, Джурат Закиров.

— Планируем открыть здесь апарт-отель, — сообщил он.

Джурат Закиров пояснил, что дом с атлантами в 2022 году выкупило у правительства Ярославской области АО «Ленинский рынок», но сейчас здание переоформлено на ООО «Момо Групп».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Момо Групп» было образовано в декабре 2022 года в Ярославле. Его владельцами являются Джурат Закиров (он же директор АО «Ленинский рынок») и Тимур Болотов. Среди видов деятельности компании указаны ресторанный бизнес, деятельность гостиниц, торговля продуктами питания, услуги по доставке продуктов питания и другие. В 2023 году фирма получила убыток — 3,6 миллиона рублей.

Исторический особняк пустует уже много лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По словам Джурата Закирова, сейчас готовится проект реставрации здания (подрядчиком выступает ярославская компания «МАН»). Он должен будет пройти согласование в правительстве Ярославской области и получить положительное заключение строительной экспертизы. После этого можно будет приступать к работам на самом объекте.

— Завершить проектирование и все согласования мы планируем к весне. И примерно в апреле приступим непосредственно к реставрации объекта. На первом этапе мы поменяем деревянные перекрытия внутри здания на железобетонные. Затем сможем заняться кровлей. Пока не сделаем крышу, приступать к реставрации фасадов нет смысла, потому что та кровля, которая сейчас существует, сделана неправильно — вода с крыши течет прямо по фасаду. До конца осени планируем закончить работы по замене перекрытий и кровле. И после этого приступить к реставрации фасада, — пояснил Джурат Закиров.

По проекту, в здании должны восстановить купол домовой церкви на крыше, который существовал изначально, но был уничтожен после революции. А фасад вместо голубого станет бежевым.

— Судя по архивным документам, стены фасадов этого дома были бежевыми с серым оттенком, — отметил Джурат Закиров.

Стены здания поменяют цвет, а на крышу вернут исторический купол Источник: предоставлено Джуратом Закировым











Если всё пойдет по плану, то уже летом 2026 года объект предстанет в новом облике и новом качестве.

Напомним, «Дом Дунаева» является объектом культурного наследия регионального значения. Его в XIX веке построил купец Иван Николаевич Дунаев на территории собственной табачной фабрики. В советское время в здании располагался центр развития творчества детей и юношества.

До революции на здании был купол Источник: history76.vsite.biz/news/19891









