НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

4 м/c,

вос.

 757мм 29%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Привезут детей из Запорожья
Когда включат горячую воду
Политика Любой может пойти учиться на мэра или губернатора: Кириенко рассказал, как занять высокую должность

Любой может пойти учиться на мэра или губернатора: Кириенко рассказал, как занять высокую должность

Он подчеркнул, что в России открытая система подготовки управленческих кадров

284
По словам Кириенко, мнение граждан стало ключевым показателем эффективности работы государственных служащих | Источник: Роман ДанилкинПо словам Кириенко, мнение граждан стало ключевым показателем эффективности работы государственных служащих | Источник: Роман Данилкин

По словам Кириенко, мнение граждан стало ключевым показателем эффективности работы государственных служащих

Источник:

Роман Данилкин

В России сформирована открытая система подготовки управленческих кадров, в которой любой человек может подать заявку на конкурс и пройти обучение, чтобы в итоге занять ту или иную должность. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

Говоря о фундаментальных изменениях в системе госуправления, Кириенко напомнил, что отправной точкой стал запуск по поручению президента первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году.

— Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом. Ответ был — нет, потому что у генерала есть свои дети. Вот от этого антипода и отталкивалась вся система, — отметил он.

По словам Кириенко, сегодня в стране действует принципиально иная модель: любой человек может подать заявку на конкурс, попасть в проекты «Лидеров России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов — система открытая.

Значительная часть региональных руководителей уже прошла такую подготовку. В частности, 55 из 89 губернаторов являются выпускниками президентской школы высшего государственного управления. Аналогичные школы и кадровые резервы формируются и на уровне регионов, и в федеральных ведомствах.

Еще одним ключевым изменением Кириенко назвал переход к системной работе с кадровым резервом. Подбор управленцев теперь ведется заранее, а не после появления вакансий. Для занятия высоких должностей необходимо пройти конкурсный отбор, обучение и итоговую аттестацию.

Отдельно он остановился на изменении подходов к оценке эффективности управленцев. По словам Кириенко, сегодня она стала максимально объективной и оцифрованной — и во многом опирается на мнение граждан.

— Главным в оценке результатов деятельности практически всех госслужащих — и в регионах, и в федеральных министерствах, и в ведомствах — стали не только рубли, тонны, километры и квадратные метры, а оценка людей, — подчеркнул Сергей Кириенко и привел в пример дорожное строительство и здравоохранение: — Будут учитываться и километры построенных дорог, и их качество, но главным становится вопрос, который задается жителям региона: улучшилась ли ситуация, ухудшилась или осталась неизменной. Именно этот показатель является ключевым.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Сергей Кириенко Государственное управление Обучение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Рекомендуем