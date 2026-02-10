Любой может пойти учиться на мэра или губернатора: Кириенко рассказал, как занять высокую должность

В России сформирована открытая система подготовки управленческих кадров, в которой любой человек может подать заявку на конкурс и пройти обучение, чтобы в итоге занять ту или иную должность. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.
Говоря о фундаментальных изменениях в системе госуправления, Кириенко напомнил, что отправной точкой стал запуск по поручению президента первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году.
— Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом. Ответ был — нет, потому что у генерала есть свои дети. Вот от этого антипода и отталкивалась вся система, — отметил он.
По словам Кириенко, сегодня в стране действует принципиально иная модель: любой человек может подать заявку на конкурс, попасть в проекты «Лидеров России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов — система открытая.
Значительная часть региональных руководителей уже прошла такую подготовку. В частности, 55 из 89 губернаторов являются выпускниками президентской школы высшего государственного управления. Аналогичные школы и кадровые резервы формируются и на уровне регионов, и в федеральных ведомствах.
Еще одним ключевым изменением Кириенко назвал переход к системной работе с кадровым резервом. Подбор управленцев теперь ведется заранее, а не после появления вакансий. Для занятия высоких должностей необходимо пройти конкурсный отбор, обучение и итоговую аттестацию.
Отдельно он остановился на изменении подходов к оценке эффективности управленцев. По словам Кириенко, сегодня она стала максимально объективной и оцифрованной — и во многом опирается на мнение граждан.
— Главным в оценке результатов деятельности практически всех госслужащих — и в регионах, и в федеральных министерствах, и в ведомствах — стали не только рубли, тонны, километры и квадратные метры, а оценка людей, — подчеркнул Сергей Кириенко и привел в пример дорожное строительство и здравоохранение: — Будут учитываться и километры построенных дорог, и их качество, но главным становится вопрос, который задается жителям региона: улучшилась ли ситуация, ухудшилась или осталась неизменной. Именно этот показатель является ключевым.