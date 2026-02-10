Любой может пойти учиться на мэра или губернатора: Кириенко рассказал, как занять высокую должность

По словам Кириенко, мнение граждан стало ключевым показателем эффективности работы государственных служащих

В России сформирована открытая система подготовки управленческих кадров, в которой любой человек может подать заявку на конкурс и пройти обучение, чтобы в итоге занять ту или иную должность. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

Говоря о фундаментальных изменениях в системе госуправления, Кириенко напомнил, что отправной точкой стал запуск по поручению президента первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году.

— Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом. Ответ был — нет, потому что у генерала есть свои дети. Вот от этого антипода и отталкивалась вся система, — отметил он.

По словам Кириенко, сегодня в стране действует принципиально иная модель: любой человек может подать заявку на конкурс, попасть в проекты «Лидеров России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов — система открытая.

Значительная часть региональных руководителей уже прошла такую подготовку. В частности, 55 из 89 губернаторов являются выпускниками президентской школы высшего государственного управления. Аналогичные школы и кадровые резервы формируются и на уровне регионов, и в федеральных ведомствах.

Еще одним ключевым изменением Кириенко назвал переход к системной работе с кадровым резервом. Подбор управленцев теперь ведется заранее, а не после появления вакансий. Для занятия высоких должностей необходимо пройти конкурсный отбор, обучение и итоговую аттестацию.