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Город Стала известна дата празднования Дня города в Ярославле

Стала известна дата празднования Дня города в Ярославле

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8 комментариев

В мэрии назвали дату Дня города

Источник:

В мэрии Ярославля назвали дату празднования Дня города в 2025 году — 31 мая. В этом году переноса мероприятий на осень не планируется.

— Основная концепция Дня города будет связана с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и вкладом ярославцев в ее приближение. Также предстоящий год станет данью уважения к ратному подвигу всех тех, кто сражался за Родину в разные периоды истории, а также героям нашего времени, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году Ярославль отметит 1015-летие со дня основания города.

— Главный посыл праздничного дня — «15 лет в новом тысячелетии», — добавили власти.

Напомним, в прошлом году День города отмечали 25 мая. Традиционной площадкой празднования стала Советская площадь, а также стрелка. Кроме того, тематические локации с выступлениями творческих коллективов были разбросаны по всему центру. Для удобства и безопасности горожан были перекрыты дороги. В финале праздничной программы прогремел салют над Волгой.

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Комментарии
9
Гость
26 минут
Ну как Трамп решит
Гость
51 минута
Это очень правильный посыл. Давайте проинспектирует, что сделали к 1000-летию, сколько раз это уже ремонтировали и переделывали и в каком это сейчас состоянии.
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