Стала известна дата празднования Дня города в Ярославле

В мэрии назвали дату Дня города Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В мэрии Ярославля назвали дату празднования Дня города в 2025 году — 31 мая. В этом году переноса мероприятий на осень не планируется.

— Основная концепция Дня города будет связана с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и вкладом ярославцев в ее приближение. Также предстоящий год станет данью уважения к ратному подвигу всех тех, кто сражался за Родину в разные периоды истории, а также героям нашего времени, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году Ярославль отметит 1015-летие со дня основания города.

— Главный посыл праздничного дня — «15 лет в новом тысячелетии», — добавили власти.