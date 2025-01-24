Стала известна дата празднования Дня города в Ярославле

В мэрии Ярославля назвали дату празднования Дня города в 2025 году — 31 мая. В этом году переноса мероприятий на осень не планируется.
— Основная концепция Дня города будет связана с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и вкладом ярославцев в ее приближение. Также предстоящий год станет данью уважения к ратному подвигу всех тех, кто сражался за Родину в разные периоды истории, а также героям нашего времени, — сообщили в пресс-службе мэрии.
В этом году Ярославль отметит 1015-летие со дня основания города.
— Главный посыл праздничного дня — «15 лет в новом тысячелетии», — добавили власти.
Напомним, в прошлом году День города отмечали 25 мая. Традиционной площадкой празднования стала Советская площадь, а также стрелка. Кроме того, тематические локации с выступлениями творческих коллективов были разбросаны по всему центру. Для удобства и безопасности горожан были перекрыты дороги. В финале праздничной программы прогремел салют над Волгой.