Шляпка или ножка: миколог назвала самую полезную часть гриба

А вы задумывались, какая часть гриба полезнее — ножка или шляпка. Кто-то срезает почти всю ножку, предпочитая готовить шляпки. Другие, наоборот, больше любят плотные и мясистые нижние части. Мы спросили у ярославского миколога Ольги Лазаревой, что лучше.

«Разница в пользе между шляпкой и ножкой имеется. Если речь идет о содержании аминокислот и белков, то в шляпке их содержится больше. Однако надо учитывать, что в трубочках и пластинках шляпок больше, чем во всех остальных частях плодового тела, аккумулируется таких элементов как Ca, Mg, K, Fe, Mn, Zn, Cu, P, S, Pb, Cd, Ni. Последние три — тяжелые металлы, высокие концентрации которых могут нанести вред здоровью. Это объясняется тем, что биохимические процессы, связанные в первую очередь с образованием спор в плодовых телах, протекают наиболее интенсивно именно в трубочках и пластинках», — пояснила в беседе с 76.RU миколог.