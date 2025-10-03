НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Шляпка или ножка: миколог назвала самую полезную часть гриба

Ее точно не стоит выкидывать

Миколог назвала самую полезную часть гриба

А вы задумывались, какая часть гриба полезнее — ножка или шляпка. Кто-то срезает почти всю ножку, предпочитая готовить шляпки. Другие, наоборот, больше любят плотные и мясистые нижние части. Мы спросили у ярославского миколога Ольги Лазаревой, что лучше.

«Разница в пользе между шляпкой и ножкой имеется. Если речь идет о содержании аминокислот и белков, то в шляпке их содержится больше. Однако надо учитывать, что в трубочках и пластинках шляпок больше, чем во всех остальных частях плодового тела, аккумулируется таких элементов как Ca, Mg, K, Fe, Mn, Zn, Cu, P, S, Pb, Cd, Ni. Последние три — тяжелые металлы, высокие концентрации которых могут нанести вред здоровью. Это объясняется тем, что биохимические процессы, связанные в первую очередь с образованием спор в плодовых телах, протекают наиболее интенсивно именно в трубочках и пластинках», — пояснила в беседе с 76.RU миколог.

Специалист добавила, что содержание тяжелых металлов в шляпках пластинчатых грибов выше, чем в трубчатых.

«Поэтому правильнее говорить о разнице не между ножкой и шляпкой, а спороносным слоем и остальным плодовым телом», — уточнила Ольга Лазарева.

Делаем вывод: верхушка шляпки без трубчатой и пластинчатой частей — самое полезное и безопасное, что есть в грибе.

Напомним, также Ольга Лазарева рассказала, кто из живности любит лакомиться грибами и стоит ли брать надкусанные дары леса.

А вы что больше любите — шляпки или ножки?

Шляпки
Ножки
Всё одинаково
Не люблю грибы
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гриб Польза Миколог
Комментарии
Гость
37 минут
Грибной ножке тоже можно найти применение, не стоит её выбрасывать.
Гость
37 минут
Ножка — основа, держит гриб, но больше витаминов в шляпке.
Читать все комментарии
