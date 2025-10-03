Шляпка или ножка: миколог назвала самую полезную часть гриба

А вы задумывались, какая часть гриба полезнее — ножка или шляпка. Кто-то срезает почти всю ножку, предпочитая готовить шляпки. Другие, наоборот, больше любят плотные и мясистые нижние части. Мы спросили у ярославского миколога Ольги Лазаревой, что лучше.
«Разница в пользе между шляпкой и ножкой имеется. Если речь идет о содержании аминокислот и белков, то в шляпке их содержится больше. Однако надо учитывать, что в трубочках и пластинках шляпок больше, чем во всех остальных частях плодового тела, аккумулируется таких элементов как Ca, Mg, K, Fe, Mn, Zn, Cu, P, S, Pb, Cd, Ni. Последние три — тяжелые металлы, высокие концентрации которых могут нанести вред здоровью. Это объясняется тем, что биохимические процессы, связанные в первую очередь с образованием спор в плодовых телах, протекают наиболее интенсивно именно в трубочках и пластинках», — пояснила в беседе с 76.RU миколог.
Специалист добавила, что содержание тяжелых металлов в шляпках пластинчатых грибов выше, чем в трубчатых.
«Поэтому правильнее говорить о разнице не между ножкой и шляпкой, а спороносным слоем и остальным плодовым телом», — уточнила Ольга Лазарева.
Делаем вывод: верхушка шляпки без трубчатой и пластинчатой частей — самое полезное и безопасное, что есть в грибе.
Напомним, также Ольга Лазарева рассказала, кто из живности любит лакомиться грибами и стоит ли брать надкусанные дары леса.
А вы что больше любите — шляпки или ножки?