Принарядились для нового тренера: как в Ярославле прошел первый матч нового сезона КХЛ. Фото

«Нервозность их чувствуется. Исай на месте, так что я думаю, что всё будет хорошо. В первом тайме отмечу Исаева — раз, и Саню Радулова — два. С первых матчей ложиться под шайбы и бороться как энерджайзер — это супер. Я считаю, что счет будет небольшим и с небольшой разницей. Или 2:1 в нашу пользу, или 1:0 в нашу пользу», — поделился мнением в перерыве болельщик «Локомотива» Александр.