НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 760мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Матч за Кубок Открытия
Ярославский бренд покорил Россию
Переименуют вуз
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Пожар в автосервисе
Отзывы на работу УК в Ярославле
Афиша на сентябрь
Врач погиб в драке. Приговор суда
Объединяют поликлиники
Новый микрорайон
Спорт Принарядились для нового тренера: как в Ярославле прошел первый матч нового сезона КХЛ. Фото

Принарядились для нового тренера: как в Ярославле прошел первый матч нового сезона КХЛ. Фото

В фан-зонах были замечены звездные болельщики

203
Написать комментарий
Стал известен счет матча «Локомотив»&nbsp;— «Трактор» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтал известен счет матча «Локомотив»&nbsp;— «Трактор» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стал известен счет матча «Локомотив» — «Трактор»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 5 сентября в Ярославле прошел первый матч 18-го сезона КХЛ, на льду встретились финалисты прошлого сезона — «Локомотив» и «Трактор». Команды боролись за Кубок Открытия.

На «Арену-2000» съехались тысячи ярославских фанатов. Не пустовал и фан-сектор противников, «Трактор», который славится своей фанбазой, приехала поддержать именитая болельщица Екатерина Жеребина, или «Челябинская ракета».

Встреча завершилась победой ярославцев, счет после серии буллитов составил 2:1. Счет игры предсказал болельщик Александр.

«Нервозность их чувствуется. Исай на месте, так что я думаю, что всё будет хорошо. В первом тайме отмечу Исаева — раз, и Саню Радулова — два. С первых матчей ложиться под шайбы и бороться как энерджайзер — это супер. Я считаю, что счет будет небольшим и с небольшой разницей. Или 2:1 в нашу пользу, или 1:0 в нашу пользу», — поделился мнением в перерыве болельщик «Локомотива» Александр.

Болельщик «Локомотива» сделал прогноз на матч

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы вели онлайн-трансляцию игры, а также публиковали комментарии главного тренера железнодорожников по итогам встречи. В этом материале собрали яркие кадры с матча, открывшего сезон.

Кубок выставили в «Арене-2000», чтобы болельщики могли сделать памятное фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКубок выставили в «Арене-2000», чтобы болельщики могли сделать памятное фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кубок выставили в «Арене-2000», чтобы болельщики могли сделать памятное фото

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На матче фанатам «Локо» выдавали атрибутику клуба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа матче фанатам «Локо» выдавали атрибутику клуба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На матче фанатам «Локо» выдавали атрибутику клуба

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Матч начался с подъема чемпионского стяга под своды «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМатч начался с подъема чемпионского стяга под своды «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Матч начался с подъема чемпионского стяга под своды «Арены-2000»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда без талисмана? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуда без талисмана? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда без талисмана?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты традиционно тепло и ярко поддерживали любимый коллектив | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты традиционно тепло и ярко поддерживали любимый коллектив | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты традиционно тепло и ярко поддерживали любимый коллектив

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Поддержать «Трактор» из Челябинска в Ярославль приехала «Ракета» Екатерина Жеребина (на фото&nbsp;— справа) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоддержать «Трактор» из Челябинска в Ярославль приехала «Ракета» Екатерина Жеребина (на фото&nbsp;— справа) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поддержать «Трактор» из Челябинска в Ярославль приехала «Ракета» Екатерина Жеребина (на фото — справа)

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Екатерина Жеребина следит за играми не первый десяток лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕкатерина Жеребина следит за играми не первый десяток лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Екатерина Жеребина следит за играми не первый десяток лет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В вип-ложе за игрой следил звездный болельщик «Трактора»&nbsp;— актер Стас Ярушин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ вип-ложе за игрой следил звездный болельщик «Трактора»&nbsp;— актер Стас Ярушин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В вип-ложе за игрой следил звездный болельщик «Трактора» — актер Стас Ярушин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские болелы с фантазией подходят к выбору образа на матч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские болелы с фантазией подходят к выбору образа на матч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские болелы с фантазией подходят к выбору образа на матч

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И обязательно берут с собой плакаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ обязательно берут с собой плакаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И обязательно берут с собой плакаты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игра была нервной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгра была нервной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игра была нервной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тренер «Трактора» Бенуа Гру не сводил глаз со льда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТренер «Трактора» Бенуа Гру не сводил глаз со льда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тренер «Трактора» Бенуа Гру не сводил глаз со льда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наставник «Локомотива» Боб Хартли оценил не все выходки игроков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаставник «Локомотива» Боб Хартли оценил не все выходки игроков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наставник «Локомотива» Боб Хартли оценил не все выходки игроков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый гол забросил в ворота «Трактора» самый молодой игрок «Локомотива» Егор Сурин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервый гол забросил в ворота «Трактора» самый молодой игрок «Локомотива» Егор Сурин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый гол забросил в ворота «Трактора» самый молодой игрок «Локомотива» Егор Сурин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Исаев героически спасал ворота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсаев героически спасал ворота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Исаев героически спасал ворота

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игра завершилась победой «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгра завершилась победой «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игра завершилась победой «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Следующая игра (6+) пройдет 9 сентября в 19:30 на домашней арене. «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
ХК Локомотив ХК Трактор Хоккей Кубок Открытия КХЛ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление