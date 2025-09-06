Принарядились для нового тренера: как в Ярославле прошел первый матч нового сезона КХЛ. Фото

Вечером 5 сентября в Ярославле прошел первый матч 18-го сезона КХЛ, на льду встретились финалисты прошлого сезона — «Локомотив» и «Трактор». Команды боролись за Кубок Открытия.
На «Арену-2000» съехались тысячи ярославских фанатов. Не пустовал и фан-сектор противников, «Трактор», который славится своей фанбазой, приехала поддержать именитая болельщица Екатерина Жеребина, или «Челябинская ракета».
Встреча завершилась победой ярославцев, счет после серии буллитов составил 2:1. Счет игры предсказал болельщик Александр.
«Нервозность их чувствуется. Исай на месте, так что я думаю, что всё будет хорошо. В первом тайме отмечу Исаева — раз, и Саню Радулова — два. С первых матчей ложиться под шайбы и бороться как энерджайзер — это супер. Я считаю, что счет будет небольшим и с небольшой разницей. Или 2:1 в нашу пользу, или 1:0 в нашу пользу», — поделился мнением в перерыве болельщик «Локомотива» Александр.
Мы вели онлайн-трансляцию игры, а также публиковали комментарии главного тренера железнодорожников по итогам встречи. В этом материале собрали яркие кадры с матча, открывшего сезон.
Следующая игра (6+) пройдет 9 сентября в 19:30 на домашней арене. «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью».