Аналитики рассказали, насколько подорожали квартиры во «вторичке» в Ярославле с начала года

Аналитики рассказали, как изменились цены на квартире во «вторичке» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











За год медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Ярославле выросла на 8,2%. Такие данные представили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» 18 декабря.

В декабре один квадратный метр во вторичной недвижимости в Ярославле в среднем стоит 92 тысячи рублей — дороже на 0,3% в сравнении с ноябрем. Квартира во «вторичке» в среднем обойдется в 4,4 миллиона рублей.

Медианная цена рассчитывается следующим образом: за каждый календарный день ранжируются предложения по цене квадратного метра и отсекаются 1% самых дорогих и 1% самых дешевых. Далее из полученных данных с отсеченными аномалиями выделяется медиана — цена, которая окажется ровно посередине. Затем аналитики рассчитывают среднее арифметическое.

К слову, по данным областного Минстроя, средняя цена на новостройки в третьем квартале 2024 года в регионе составила 106 тысяч 237 рублей за квадратный метр.

Тенденция увеличения стоимости сохраняется по стране. По итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках в России увеличилась на 6,1% и достигла отметки в 135 тысяч рублей за «квадрат».

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, на годовую динамику цен повлияла стагнация, которая сохраняется с начала лета. Объекты стали дольше продаваться.

— Эти факторы говорят о временном снижении интереса россиян к рынку вторичного жилья. Это связано с ростом уровня ключевой ставки, который начался в прошлом году, — объяснил коммерческий директор.

Где самые дорогие квартиры на вторичном рынке:

Москва — 338 тысячи рублей за квадратный метр (-0,2% за месяц);

Санкт-Петербург — до 206 тысяч рублей за квадратный метр (+0,2%);

Казань — 172 тысячи рублей за квадратный метр (+0,2%);

Нижний Новгород — 135 тысяч рублей за квадратный метр (+1%);

Краснодар — 120 тысяч рублей за квадратный метр (-0,2%).