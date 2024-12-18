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Недвижимость Аналитики рассказали, насколько подорожали квартиры во «вторичке» в Ярославле с начала года

Аналитики рассказали, насколько подорожали квартиры во «вторичке» в Ярославле с начала года

Публикуем актуальные цифры

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7 комментариев

Аналитики рассказали, как изменились цены на квартире во «вторичке»

Источник:

За год медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Ярославле выросла на 8,2%. Такие данные представили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» 18 декабря.

В декабре один квадратный метр во вторичной недвижимости в Ярославле в среднем стоит 92 тысячи рублей — дороже на 0,3% в сравнении с ноябрем. Квартира во «вторичке» в среднем обойдется в 4,4 миллиона рублей.

Медианная цена рассчитывается следующим образом: за каждый календарный день ранжируются предложения по цене квадратного метра и отсекаются 1% самых дорогих и 1% самых дешевых. Далее из полученных данных с отсеченными аномалиями выделяется медиана — цена, которая окажется ровно посередине. Затем аналитики рассчитывают среднее арифметическое.

К слову, по данным областного Минстроя, средняя цена на новостройки в третьем квартале 2024 года в регионе составила 106 тысяч 237 рублей за квадратный метр.

Тенденция увеличения стоимости сохраняется по стране. По итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках в России увеличилась на 6,1% и достигла отметки в 135 тысяч рублей за «квадрат».

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, на годовую динамику цен повлияла стагнация, которая сохраняется с начала лета. Объекты стали дольше продаваться.

— Эти факторы говорят о временном снижении интереса россиян к рынку вторичного жилья. Это связано с ростом уровня ключевой ставки, который начался в прошлом году, — объяснил коммерческий директор.

Где самые дорогие квартиры на вторичном рынке:

  • Москва — 338 тысячи рублей за квадратный метр (-0,2% за месяц);

  • Санкт-Петербург — до 206 тысяч рублей за квадратный метр (+0,2%);

  • Казань — 172 тысячи рублей за квадратный метр (+0,2%);

  • Нижний Новгород — 135 тысяч рублей за квадратный метр (+1%);

  • Краснодар — 120 тысяч рублей за квадратный метр (-0,2%).

По данным аналитиков, в последнее время в Ярославле продают больше квартир, чем покупают. Ранее мы также публиковали разбор, что будет с ценами на недвижимость в 2025 году.

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Комментарии
7
Гость
41 минута
нет смысла ничего покупать здесь
Гость
23 минуты
Бетон в ледяной пустыне и билеты банка приколов самые ненужные вещи
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