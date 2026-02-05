Мир «в опасном положении»: Россия и США больше не сдерживают ядерное оружие друг друга. Что это значит

Истекшему договору пока нет замены Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сегодня, 5 февраля 2026 года, истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). С этого момента две крупнейшие ядерные державы впервые за 54 года остались без действующих соглашений, ограничивающих их стратегические арсеналы. Что это значит и какие несет угрозы, рассказываем в нашем материале.

Краткая история и суть СНВ‑III

ДСНВ — это соглашение между Россией и США, призванное снизить риск ядерной войны путем жесткого ограничения арсеналов обеих стран. Документ нужен для того, чтобы поддерживать стратегический баланс (ни одна из сторон не получает решающего преимущества), а также для снижения риска неожиданного удара.

СНВ‑III — седьмой по счету договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении стратегических ядерных вооружений.

Договор ввел жесткие лимиты:

до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков;

до 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и бомбардировщиков;

до 1550 ядерных боезарядов на развернутых стратегических носителях.

Также стороны согласовали взаимные проверки, обмен информацией о ядерном оружии, систему уведомлений о перемещениях и состоянии арсеналов, а также запрет на размещение стратегических вооружений на территориях других государств.

Президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама — действующие на тот момент — подписали договор сроком на 10 лет с возможностью продлить его еще на пять.

Когда президентом США стал Дональд Трамп (2017–2021), Россия и Америка пытались договориться о продлении договора без каких‑либо дополнительных условий. Но возникли сложности:

США хотели подключить к договору Китай. Однако китайцы отказались: они были готовы присоединиться, только если США сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая — то есть в 20 раз;

Америка также настаивала на том, чтобы включить в договор российские нестратегические вооружения.

В итоге продлить договор удалось лишь при президенте Джо Байдене — всего за два дня до того, как истек его первоначальный срок.

Планировалось, что за следующие пять лет страны разработают новый формат контроля над ядерным оружием. В июле 2021 года, вскоре после встречи Путина и Байдена в Женеве, начались консультации по стратегической стабильности. В том же году прошли два раунда переговоров — в июле и сентябре.

Однако в феврале 2022 года, после начала боевых действий на Украине, все переговоры были приостановлены. В этом же месяце Путин привел ядерные силы РФ в режим «особого боевого дежурства», а в 2023 году Москва объявила о «приостановке» участия в договоре, подчеркнув, что не выходит из него полностью. В мае 2024 года Госдеп США отметил, что Россия продолжает соблюдать ядерные лимиты несмотря на «приостановку».

Есть ли шанс на продление?

На сегодняшний день продление СНВ‑III или заключение нового соглашения выглядят маловероятным.

В сентябре 2025 года в ходе заседания Совета Безопасности РФ Владимир Путин озвучил позицию Москвы по будущему ДСНВ. Президент заявил, что Россия готова продлевать действие ограничений по договору еще минимум на год после его официального истечения, то есть до 5 февраля 2027 года.

Однако для этого, по словам Путина, необходимо соблюдение двух ключевых условий:

Взаимность со стороны США: американские власти должны взять на себя аналогичные обязательства по соблюдению ограничений на тот же период. Сохранение стратегического баланса: Вашингтон не должен предпринимать действий, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение потенциалов сдерживания. В частности, речь идет о недопустимости наращивания системы противоракетной обороны (ПРО), способного изменить сложившийся стратегический паритет.

Дмитрий Песков в январе 2026 года подтвердил, что предложение Москвы остается в силе.

При этом Дональд Трамп в январском интервью The New York Times сдержанно отреагировал на инициативу Путина: «Раз срок действия истечет, значит, истечет». При этом он не исключил возможность заключения «более выгодного соглашения». Белый дом заявил, что США хотят сохранить ограничения на ядерное оружие и вовлечь в переговоры Китай.

Что дальше

Пока ни одна из сторон не предложила реалистичного плана по сохранению контроля над ядерными арсеналами. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, без договора мир оказывается «в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор».

«Впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация — две страны, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, — останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль за этими арсеналами. Мы считаем, что это очень плохо», — заявил 3 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

За несколько часов до истечения срока действия договора Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением. В нем выражено разочарование тем, что Вашингтон не отреагировал на предложения Москвы.

«По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление», — констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении отмечено: в текущих условиях стороны больше не связаны обязательствами и взаимными декларациями в рамках ДСНВ, в том числе его ключевыми положениями. Это, по сути, дает участникам договора свободу в выборе дальнейших действий.

При этом в МИД подчеркнули, что Россия намерена действовать осмотрительно и ответственно. Курс в сфере СНВ будет определяться на основе детального анализа военной политики США и общей ситуации в стратегической сфере.

В МИД также заявили, что Россия готова принять решительные военно‑технические меры для нейтрализации возможных угроз национальной безопасности. Помимо этого, в сообщении сказано, что РФ открыта к предложениям по урегулированию оружия.