«Трещины расходятся, в помещении очень холодно»: ярославна пожаловалась на разваливающуюся 9-этажку

Разваливается панелька в Брагине Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Омбудсмен Ярославской области Сергей Бабуркин потребовал срочно признать аварийной квартиру в доме на Ленинградском проспекте. В доме № 66 корпус 5 продолжается разрушение несущей стены. По его словам, ситуация угрожает безопасности жильцов.

«Квартира на втором этаже дома рушится с 2019 года, пол оторвался от наружной стены, образовалась сквозная дыра в 12 см. Трещины расходятся, закрывать их не разрешают, по этой же причине в помещении очень холодно. В квартире проживать невозможно и страшно. Вынуждена жить на даче», — обратилась к уполномоченному по правам человека собственница квартиры.

По словам заявительницы, она обращалась в межведомственную комиссию с просьбой признать квартиру аварийной, однако получила отказ.

«Обжаловала отказ в прокуратуру, тоже без результата. Помогите!» — написала женщина омбудсмену.

В квартире Виталия Борина под обоями на стене просматривается трещина Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ситуация с домом уже привлекала внимание общественности осенью 2024 года. Тогда жителей третьего подъезда временно попросили покинуть квартиры из-за разрушения наружной стены. Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что в здании проведут противоаварийные работы. На уровне стыков первого и второго этажей выпадающую плиту подперли металлической конструкцией, после чего жильцам разрешили вернуться.

Однако как следует из релиза омбудсмена, принятые меры носят временный характер. На встрече с жителями 17 октября 2024 года представители администрации и профильных структур пояснили, что для решения проблемы требуется полное обследование дома, разработка проекта и восстановительные работы.

«Но город тратить на это деньги не может, управляющая организация и фонд капитального ремонта — тоже. И хотя только обследование и проектная документация оцениваются в сумму около 4,5 миллиона рублей собственникам квартир было предложено собрать деньги самим (например, взяв кредит) или привлечь спонсоров! И все эти животрепещущие вопросы решать на общем собрании дома», — отмечается в сообщении.

Итогового решения пока нет. Проблема коснулась в основном жильцов третьего подъезда. Они отмечают, что справиться с проблемой своими силами не в состоянии.

Согласно техническому заключению, выполненному ЗАО «Ярославльгражданпроект» в октябре 2024 года, выявлено значительное смещение наружных торцевых стеновых панелей первого и второго этажей. В документе указывается, что существует опасность аналогичного последовательного разрушения вышерасположенных узлов и в определенный момент — разрушение части здания.

«На приеме у Уполномоченного женщина сообщила, что раскрытие стыка стены и пола имеется и в квартире на девятом этаже», — сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.