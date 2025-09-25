Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая в пожаре в многоэтажке в Ярославле

Женщина пострадала при пожаре в многоэтажке на улице Маланова Источник: читатель 76.RU

Утром 25 сентября в пожаре в жилом доме пострадала жительница Ярославля. Огонь вспыхнул в одной из квартир в пятиэтажке на улице Маланова, 14, корпус 2, в Красноперекопском районе.

«Пострадавшую госпитализировали в Соловьевскую больницу», — сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Как уточнили 76.RU в региональном министерстве здравоохранения, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. По данным 76.RU, ей 53 года.

Огонь появился на третьем этаже дома около семи утра. По данным на 09:45, возгорание ликвидировано. На месте работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Улицы в Красноперекопском районе заволокло дымом Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Очевидцы публиковали в социальных сетях видео с места ЧП. На одной из записей видно, что из окна квартиры выбивались языки пламени. Возгорание пожарные тушили по автолестнице.

Очевидцы делятся кадрами с места происшествия Источник: читатель 76.RU

Рядом с домом, где начался пожар, расположен детский сад № 241. Также неподалеку от пятиэтажки находятся два корпуса педагогического колледжа.

Что находится рядом с домом, где вспыхнул огонь Источник: Яндекс Карты

Прокуратура Красноперекопского района поставила ход и результаты проверки на контроль.