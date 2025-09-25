Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая в пожаре в многоэтажке в Ярославле

Утром 25 сентября в пожаре в жилом доме пострадала жительница Ярославля. Огонь вспыхнул в одной из квартир в пятиэтажке на улице Маланова, 14, корпус 2, в Красноперекопском районе.
«Пострадавшую госпитализировали в Соловьевскую больницу», — сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.
Как уточнили 76.RU в региональном министерстве здравоохранения, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. По данным 76.RU, ей 53 года.
Огонь появился на третьем этаже дома около семи утра. По данным на 09:45, возгорание ликвидировано. На месте работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.
Очевидцы публиковали в социальных сетях видео с места ЧП. На одной из записей видно, что из окна квартиры выбивались языки пламени. Возгорание пожарные тушили по автолестнице.
Рядом с домом, где начался пожар, расположен детский сад № 241. Также неподалеку от пятиэтажки находятся два корпуса педагогического колледжа.
Прокуратура Красноперекопского района поставила ход и результаты проверки на контроль.
Все оперативные новости о происшествии публикуем в нашей онлайн-трансляции.