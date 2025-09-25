«Выпрыгнула с третьего этажа»: появились кадры с последствиями пожара в жилом доме в Ярославле

Показываем последствия пожара в доме на улице Маланова, 14 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 25 сентября в пятиэтажке в Красноперекопском районе Ярославля начался пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже дома на улице Маланова, 14, корпус 2.

Как сообщили в МЧС, в происшествии пострадала жительница дома. Её госпитализировали в Соловьёвскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии. По данным 76.RU, пострадавшей 53 года.

Жительница дома, где случился пожар, поделилась с 76.RU, что местные сами не поняли, как вспыхнул огонь.

Пожар тушили с помощью атолестницы Источник: читатель 76.RU

«Женщина лет сорока спасалась, выпрыгнула с третьего этажа. Сейчас она, видимо, находится в реанимации. Она была одна дома, муж на работе. Как раз приехал, — рассказала жительница дома Наталья. — Надеемся, она выживет, потому что травмы очень серьезные. Мы все переживаем. Соседи очень хорошие, добрые».

По ее словам, запах гари распространился по всему дому.

«Очаг возгорания был очень сильный. Пожарные приехали быстро. Жители квартир оперативно все вышли», — рассказала Наталья.

Фотограф 76.RU побывал на месте происшествия и запечатлел последствия пожара.

По данным на 9:45, возгорание ликвидировано Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как сообщили в МЧС, на месте работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У дома валяются оконные рамы и выбитые стекла Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подъезд залило водой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так сейчас выглядит территория у дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода льется из дома, как из водопада Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU