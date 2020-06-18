Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он заявил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19 в России сложна для понимания. Поэтому российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно».
Чтобы разобраться в том, что в ней необычного и как считают летальные исходы, мы изучили статистику, методические рекомендации Минздрава и поговорили с медиками о том, почему была принята именно такая методика подсчета. В этом материале мы будем использовать статистические данные двух ведомств: Роспотребнадзора и Росстата. Роспотребнадзор ежедневно предоставляет оперативные данные, а Росстат публикует статистику, полученную после всех лабораторных исследований, которые занимают много времени.
Начнем с методички. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения при выборе причин смерти в случаях, связанных с COVID-19, нужно использовать те же правила, что и при гриппе. Чаще основной причиной смерти будет считаться именно COVID-19, при этом в документах должна быть указана логика развития болезни. То есть в заключении патологоанатома будут записаны и COVID-19, и осложнения, которые привели к смерти пациента. Но в статистике он будет умершим от COVID-19 — врачи запишут его причину смерти под кодом U07.1 по МКБ-10.
МКБ-10 — международная классификация болезней, документ, который выпускает Всемирная организация здравоохранения. Она содержит специальные коды, которыми шифруют болезнь в медицинской документации. Эту классификацию и соответствующие коды используют все страны, которые ее приняли, в том числе — Россия. Когда была обнаружена новая коронавирусная инфекция, ВОЗ внесла болезнь в список и придумала коды для нее.
По данным Росстата, в апреле таких смертей было
Результаты анализов должны быть готовы в течение 45 дней после того, как установлена причина смерти. Пока этих результатов нет, врачи используют в документах код болезни U07.2, это означает, что вирус не идентифицирован. Если в лаборатории подтвердят коронавирус у умершего пациента, то заключение о смерти будет заменено. Этим объясняется, что оперативные данные по смертности могут отличаться от окончательных.
Однако даже после смерти вирус удается выделить не всегда — это зависит от используемой тест-системы, навыков медперсонала и сроков заболевания. Дело в том, что сам вирус мог уже покинуть организм, а осложнения остались.
— Человек, скажем, погибает не от самой вирусной инфекции, а от присоединения бактериальной инфекции, с которой человек не может уже справиться, потому что все силы отдал на борьбу с коронавирусом, — объясняет доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Юлия Хаманова.
Тем не менее врачи остаются уверенными, что произошла она именно из-за коронавируса — все симптомы совпадали, логика развития заболевания тоже. Тогда умерший пациент остается умершим от COVID-19, но с пометкой «вирус не идентифицирован». Таких смертей в апреле было
Но даже умерших пациентов с коронавирусом не всегда отмечают как скончавшихся именно от COVID-19. В рекомендациях Минздрава приведен такой пример:
«Столкновение пешехода с легковым автомобилем привело к черепно-мозговой травме — субдуральному кровоизлиянию, которое явилось первоначальной причиной смерти. При этом лабораторное исследование выявило COVID-19, но в таком случае инфекция не была первоначальной причиной смерти».
Пример с автомобилем наиболее очевиден, но могут быть и иные причины смерти пациентов с COVID-19 — инфаркт, язвенное кровотечение и так далее. Смертью от коронавируса это не будет считаться, если у человека не было связанных с COVID-19 смертельных осложнений, таких как пневмония, острый респираторный дистресс-синдром или тромбоэмболия. Но инфаркт может произойти и из-за этих осложнений — и это уже смерть от коронавируса.
— Если у пациента на момент развития инфаркта не было ни пневмонии, ни каких-либо других признаков дыхательной недостаточности, снижения сатурации кислорода крови и так далее — никакого спора о причине смерти возникнуть не должно. Если же пациент уже длительно находился на лечении по поводу коронавирусной инфекции, у него развился дистресс-синдром, пневмония, отмечалась фибрилляция предсердий, не регистрируемая ранее, то инфаркт миокарда закономерно считать осложнением коронавирусной инфекции, — считает патологоанатом, согласившийся дать комментарий на условиях анонимности.
Пациентов, умерших от чего-то другого, но болевших COVID-19, тоже вносят в статистику, но в таком случае COVID-19 относят к «прочим важным состояниям», которые либо сказались на состоянии больного, либо нет. В апреле этого года таких смертей было
Примерно так будет выглядеть свидетельство о смерти человека, который лечился дома от COVID-19, потом поступил в больницу с язвенным кровотечением, в результате которого скончался. Поэтому COVID-19 указан в пункте II — прочие важные состояния. Если же пациент умрет от коронавирусной инфекции, то COVID-19 будет вписан в подпункте В пункта I. Под буквой Б может быть в таком случае указана долевая пневмония, а в подпункте А — сепсис, инфаркт, отек легкого или другое осложнение.
Отдельно в методичке прописано, как считать смерти тех, кто был носителем коронавируса. Так вот: никак.
«Вирусоносительство возбудителя COVID-19 (код Z22.8) не может быть причиной смерти, поэтому при наличии любого другого заболевания со смертельным осложнением выбор первоначальной причины смерти производится в соответствии с правилами МКБ-10».
По сути, таких пациентов не считают умершими от COVID-19, потому что у них нет заболевания. Да, в организме есть коронавирус, который может вызвать инфекцию, но вот именно у них не вызвал. А от самого наличия коронавируса в организме умереть невозможно. Это как вирус герпеса, который может быть у человека, но никак себя не проявлять.
— Вирусоносительство — это отсутствие клинических проявлений. Если вирус есть, а кашля, одышки и прочих симптомов нет, человек не умрет, — объясняет Юлия Хаманова.
Майкл Райан в своем выступлении отметил, что Россия провела достаточно большое количество тестов на COVID-19 — это «может являться одним из объяснений» низкой смертности при высокой заболеваемости. По количеству сделанных тестов Россия находится на втором месте после США: в Америке сделали почти 26 миллионов тестов, у нас — больше 15 миллионов. Третье место у Великобритании — более 6 миллионов тестов. При этом, что США, что Англия входят в пятерку по смертности, а Россия — на 13-м месте в мире.
Смертность от коронавирусной инфекции в самом начале эпидемии многие сравнивали со смертностью от гриппа, однако уже тогда медики говорили, что такое сравнение некорректно. Сейчас это очевидно: от коронавируса в России уже умерло в семь раз больше людей, чем от гриппа во время самой тяжелой эпидемии последней пятилетки.