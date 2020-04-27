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В Рыбинске закрыли часть отделения терапии из-за больной коронавирусом

В Рыбинске закрыли часть отделения терапии из-за больной коронавирусом

Часть отделения терапии больницы имени Пирогова в Рыбинске Ярославской области закрыли из-за пациентки с COVID. Известно, что сама женщина из другого региона.

— Пациентка поступила с острой формой панкреатита. Она скрыла от медиков, что находится под подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Незадолго до приступа у нее был взят анализ на COVID-19. Он показал положительный результат, когда женщина уже проходила лечение в больнице, — прокомментировали в ярославском региональном оперштабе 27 апреля.

Как только стало известно о диагнозе, пациентку срочно перевели в инфекционное отделение. К счастью, в отделении терапии женщина находилась в палате одна. Но под карантин попали контактировавшие с ней медики. У них взяли анализы, результаты пока не готовы.

Напомним, недавно в Рыбинске роженица, у которой брали тест, также не сообщила врачам о том, что у неё подозревают коронавирус. Диагноз подтвердился. Врачей, которые с ней контактировали, отправили на карантин.

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коронавирусРыбинскженщина из другого региона
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