Как только стало известно о диагнозе, пациентку срочно перевели в инфекционное отделение. К счастью, в отделении терапии женщина находилась в палате одна. Но под карантин попали контактировавшие с ней медики. У них взяли анализы, результаты пока не готовы.



Напомним, недавно в Рыбинске роженица, у которой брали тест, также не сообщила врачам о том, что у неё подозревают коронавирус. Диагноз подтвердился. Врачей, которые с ней контактировали, отправили на карантин.