Продавать стали больше: сколько стоят готовые квартиры в Ярославле. Данные от экспертов

Сколько стоит жилье в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в феврале 2025 года стали продавать больше готовых квартир. Медианная стоимость квадратного метра составила 91 000 рублей. По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость» за месяц она почти не изменилась и снизилась на 0,2%. А количество продающихся квартир увеличилось на 1,8%.

— Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в феврале составила 4,4 млн рублей, а средняя площадь лота в Ярославле составляет 49,7 кв.м, — пояснили в «Яндекс Недвижимости».

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

А вот в крупных городах стоимость квартир немного выросла. Например, в Казани квадратный метр в готовом жилье стоит 184 000 рублей. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров рассказал, что рост цен на квартиры может быть обусловлен тем, что ЦБ не повышает ключевую ставку. По его мнению, если бы регулятор увеличил этот показатель, жилье на вторичном рынке могло подешеветь.

— Как правило, дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами. Сейчас рынок находится в ожидании дальнейших решений регулятора. Однако с начала 2025 года наблюдается тенденция к снижению средних ставок по вкладам в крупнейших банках. Вполне возможно, что в связи с этим некоторые вкладчики задумаются о вложении своих средств в недвижимость. Можно предположить, что это повысит интерес к покупке жилья на вторичном рынке в среднесрочной перспективе. Но сегодня мы не видим факторов, которые бы указывали на скорое изменение ситуации на рынке готового жилья, — пояснил Евгений Белокуров.

Брать ипотеку на готовое жилье в Ярославле в существующих условиях решаются не все. Банки предлагают кредиты по базовым ставкам почти под 30% годовых. По данным ипотечного калькулятора на сайте «Домклик», если покупать квартиру стоимостью 5 млн с минимальным первоначальным взносом в миллион рублей, ежемесячный платеж на 30 лет составит 98 тысяч 397 рублей. При таких условиях клиент за все время заплатит банку 35 млн 422 тысячи 920 рублей. Переплата больше, чем на 30 млн.