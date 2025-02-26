В Ярославле подешевели квартиры в новостройках. Сколько они теперь стоят

В Ярославле подешевели квартиры в новостройках. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость», проанализировав стоимость жилья в первые недели февраля в сравнении с январскими показателями.
— В Ярославле медианная стоимость квадратного метра в новостройках в феврале составила 107 000 рублей. За месяц она снизилась на 1,1%, — рассказали в «Яндекс Недвижимости».
По подсчетам полная средняя стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 5,6 млн рублей. Средняя площадь подобных объектов — 53,8 квадратных метра.
По наблюдениям специалистов покупатели активизировались после затишья в первый месяц года. Но повышенного спроса на квартиры в новостройках в ближайшее время не ждут.
— В феврале наметилась стагнация цен на первичном рынке в крупных городах, что обусловлено возвращением в экспозицию объявлений, которые были временно сняты с продажи в январе. Также на рынок влияет и решение Центрального Банка сохранить ключевую ставку, которое было принято 14 февраля. Это скорее позитивный сигнал, который временно снизит давление на рынок и позволит как покупателям, так и продавцам более уверенно планировать сделки. Однако мы не ждем значительного роста спроса на новостройки, а цены в сегменте будут демонстрировать уже привычную динамику в рамках от +1% до -1% в месяц, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
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