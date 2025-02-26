В Ярославле подешевели квартиры в новостройках. Сколько они теперь стоят

По наблюдениям специалистов покупатели активизировались после затишья в первый месяц года. Но повышенного спроса на квартиры в новостройках в ближайшее время не ждут.

— В феврале наметилась стагнация цен на первичном рынке в крупных городах, что обусловлено возвращением в экспозицию объявлений, которые были временно сняты с продажи в январе. Также на рынок влияет и решение Центрального Банка сохранить ключевую ставку, которое было принято 14 февраля. Это скорее позитивный сигнал, который временно снизит давление на рынок и позволит как покупателям, так и продавцам более уверенно планировать сделки. Однако мы не ждем значительного роста спроса на новостройки, а цены в сегменте будут демонстрировать уже привычную динамику в рамках от +1% до -1% в месяц, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.