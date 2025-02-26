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Недвижимость В Ярославле подешевели квартиры в новостройках. Сколько они теперь стоят

В Ярославле подешевели квартиры в новостройках. Сколько они теперь стоят

Публикуем экспертные данные от аналитиков

3 144
25 комментариев
Сколько стоят квартиры в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСколько стоят квартиры в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сколько стоят квартиры в Ярославле

Источник:

В Ярославле подешевели квартиры в новостройках. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость», проанализировав стоимость жилья в первые недели февраля в сравнении с январскими показателями.

— В Ярославле медианная стоимость квадратного метра в новостройках в феврале составила 107 000 рублей. За месяц она снизилась на 1,1%, — рассказали в «Яндекс Недвижимости».

По подсчетам полная средняя стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 5,6 млн рублей. Средняя площадь подобных объектов — 53,8 квадратных метра.

По наблюдениям специалистов покупатели активизировались после затишья в первый месяц года. Но повышенного спроса на квартиры в новостройках в ближайшее время не ждут.

— В феврале наметилась стагнация цен на первичном рынке в крупных городах, что обусловлено возвращением в экспозицию объявлений, которые были временно сняты с продажи в январе. Также на рынок влияет и решение Центрального Банка сохранить ключевую ставку, которое было принято 14 февраля. Это скорее позитивный сигнал, который временно снизит давление на рынок и позволит как покупателям, так и продавцам более уверенно планировать сделки. Однако мы не ждем значительного роста спроса на новостройки, а цены в сегменте будут демонстрировать уже привычную динамику в рамках от +1% до -1% в месяц, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Ранее мы рассказывали, почему ярославцы строили себе частные дома вместо покупки квартир.

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Комментарии
25
Гость
6 часов
Качество новостроек оставляет желать лучшего, ценник конский за шалаш из Г и палок
Гость
7 часов
Это не квартиры, а не знаю как и назвать, что теперь сдаётся в эксплуатацию. Там одни голые стены и необходимое оборудование отсутствует. В эксплуатацию должно сдаваться жильё пригодное для проживания, а не пустые бетонные ящики.
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