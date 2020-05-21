Сейчас информация о количестве заболевших уточняется. Результаты сотрудников еще приходят. При этом выясняется, с кем контактировали в последнее время заболевшие. В ближайшее время здание Туношенской администрации пообещали продезинфицировать.

Жители, которым понадобится помощь властей, могут обратиться к ним следующими способами:

приёмная администрации района 72–13–19



электронный адрес администрации поселения adm.tunoshna.ymr@bk.ru

Напомним, 21 мая количество заболевших коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 133 человека. Всего заболевших с начала эпидемии — 2 206 человек. Выздоровели 34 жителя региона (всего 420), количество летальных исходов увеличилось до 13. Выросло число тяжелых пациентов.