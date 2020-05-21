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Тема дня Сотни заболевших: карта коронавируса на 21 мая

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В ближайшее время здание Туношенской администрации пообещали продезинфицировать.

В ближайшее время здание Туношенской администрации пообещали продезинфицировать.

В администрации Туношенского поселения Ярославского района Ярославской области 20 мая нескольким сотрудникам пришёл положительный тест на COVID-19. Об этом сообщили в администрации Ярославского района.

— К сожалению, коронавирусной инфекции подвержены те, кто в силу профессиональных обязанностей должен оставаться на своем рабочем месте в любой сложной ситуации. В сложившихся условиях, администрация района просит жителей поселения отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Для обеспечения безопасности жителей села, администрация поселения будет закрыта на карантин. В свою очередь мы принимаем все необходимые меры для максимального исключения дальнейшего распространения инфекции в поселении и в районе, — говорят в администрации.

Сейчас информация о количестве заболевших уточняется. Результаты сотрудников еще приходят. При этом выясняется, с кем контактировали в последнее время заболевшие. В ближайшее время здание Туношенской администрации пообещали продезинфицировать.

Жители, которым понадобится помощь властей, могут обратиться к ним следующими способами:

  • приёмная администрации района 72–13–19

Напомним, 21 мая количество заболевших коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 133 человека. Всего заболевших с начала эпидемии — 2 206 человек. Выздоровели 34 жителя региона (всего 420), количество летальных исходов увеличилось до 13. Выросло число тяжелых пациентов.

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