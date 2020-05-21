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Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей&nbsp;

Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей 

В Ярославле будут судить первых нарушителей масочного режима. С начала действия режима полицейские завели 22 административных дела. Людей без масок патрулирующие ловят в общественных местах.

— Административные дела направлены в районные суды для рассмотрения и принятия решения — предупреждение или наложение административного штрафа, — уточнили в пресс-службе региональной полиции.

За появление в общественном месте без маски ярославцам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

Режим обязательного ношения масок будет действовать в регионе до 31 мая. Мы уже рассказывали, где ярославцам нельзя появляться без маски, но у некоторых остались вопросы касаемо личного транспорта. В оперштабе по коронавирусу в Ярославской области объяснили, могут ли оштрафовать водителя без средств индивидуальной защиты.

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обязательный масочный режимЯрославская областькоронавирус
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