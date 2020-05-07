За последние сутки в России заразился коронавирусом еще
В мировом рейтинге коронавирусных стран, который ведет университет Хопкинса, Россия обгоняет Германию (168,2 тысячи случаев) и Францию (174 тысячи случаев), занимая сразу пятое место. На первом месте США (1,2 млн заражений), второе место у Испании (220 тысяч случаев), третье у Италии (214,4 тысячи случаев). Четвёртое место занимает Великобритания (202 тысячи случаев). Всего на планете зафиксировано 3 753 112 случаев коронавирусной инфекции.
Вчера у Владимира Путина прошло очередное совещание по борьбе с коронавирусом, на котором Роспотребнадзор предложил три этапа выхода страны из карантина. Так, в первую очередь будут разрешены занятия спортом на улице и прогулки с детьми, на втором — прогулки всей семьей и работа образовательных организаций, а на третьем — возобновление работы парков, скверов, ресторанов и кафе. Подробности этого плана ищите здесь.