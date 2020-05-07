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За сутки врачи сделали почти 170 тысяч тестов на коронавирус

За сутки врачи сделали почти 170 тысяч тестов на коронавирус

За последние сутки в России заразился коронавирусом еще 11 231 человек, общее число случаев — 177 160. Выздоровели за сутки 2 476 человек (всего 23 803), скончались 88 (всего 1 625 жертв). При этом за сутки сделано 169,4 тысячи тестов на COVID-19. С подозрением на новый вирус и под наблюдением врачей остаются 231 623 человека.

В мировом рейтинге коронавирусных стран, который ведет университет Хопкинса, Россия обгоняет Германию (168,2 тысячи случаев) и Францию (174 тысячи случаев), занимая сразу пятое место. На первом месте США (1,2 млн заражений), второе место у Испании (220 тысяч случаев), третье у Италии (214,4 тысячи случаев). Четвёртое место занимает Великобритания (202 тысячи случаев). Всего на планете зафиксировано 3 753 112 случаев коронавирусной инфекции.

Вчера у Владимира Путина прошло очередное совещание по борьбе с коронавирусом, на котором Роспотребнадзор предложил три этапа выхода страны из карантина. Так, в первую очередь будут разрешены занятия спортом на улице и прогулки с детьми, на втором — прогулки всей семьей и работа образовательных организаций, а на третьем — возобновление работы парков, скверов, ресторанов и кафе. Подробности этого плана ищите здесь.

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коронавируспандемиясамоизоляция
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