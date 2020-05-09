Правительство Ярославской области опубликовало постановление о режиме работы организаций и индивидуальных предпринимателей с 12 по 15 мая 2020 года.
Коротко по сути:
- продолжат деятельность все те, кому было разрешено это в предыдущем периоде: непрерывно действующие и системообразующие предприятия, медицинские и аптечные организации, компании, выполняющие неотложные, ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, оказывающие финансовые услуги;
- также по-прежнему будут работать компании, обеспечивающие население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи;
- столовым, буфетам, кафе и иным предприятиям общепита разрешено продолжить функционировать в режимах «навынос» и «доставка».
— Оперативный штаб правительства региона прорабатывает дальнейший поэтапный запуск других секторов бизнеса после 15 мая, — сообщил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.
При этом с 16 мая в Ярославской области официально начинается масочный режим. Где обязательно надо будет носить маску.
Напомним, за минувшие сутки в Ярославской области количество заболевших увеличилось на 58 человек. Итого в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились, по официальной статистике, больше тысячи человек.