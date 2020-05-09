При этом с 16 мая в Ярославской области официально начинается масочный режим. Где обязательно надо будет носить маску.

Напомним, за минувшие сутки в Ярославской области количество заболевших увеличилось на 58 человек. Итого в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились, по официальной статистике, больше тысячи человек.