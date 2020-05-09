Региональный оперативный штаб опубликовал уточнённые данные о распространении инфекции в Ярославской области. На основе этих данных мы составили карту — как растёт количество заболевших по районам.
Выздоровели ещё 14 жителей региона. Количество заражённых коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 58 человек.
С начала пандемии в Ярославской области:
— выздоровевших — 159 человек (есть расхождение с федеральной статистикой, повторная проверка показала, что наши данные верные);
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— умерших — 11 человек;
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— на лечении — 881 человек (госпитализировано 177);
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— лабораторных исследований за сутки — 1335;
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— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 171 человек;
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— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1546 человек.
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Всё о ситуации с коронавирусом в Ярославсокй области — в нашей хронике дня.