9 мая суббота
СЕЙЧАС +15°С
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня 117 случаев коронавируса в Ярославской области

Все новости

Все новости

Региональный оперативный штаб опубликовал уточнённые данные о распространении инфекции в Ярославской области. На основе этих данных мы составили карту — как растёт количество заболевших по районам.

Потянув за бегунок, вы увидите данные за 8 мая

Фото 1: Анна Рыбакова
Фото 2: Евгения Бикунова

Выздоровели ещё 14 жителей региона. Количество заражённых коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 58 человек.

С начала пандемии в Ярославской области:

— выздоровевших — 159 человек (есть расхождение с федеральной статистикой, повторная проверка показала, что наши данные верные);

— умерших — 11 человек;

— на лечении — 881 человек (госпитализировано 177);

— лабораторных исследований за сутки — 1335;

— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 171 человек;

— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1546 человек.

.

Всё о ситуации с коронавирусом в Ярославсокй области — в нашей хронике дня.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!