Сегодня над Ярославлем прошёл воздушный парад. Ждали, что пролетит много военных самолётов, но парад оказался сверхкоротким. Но поймать самолёт в объектив наша Саша Савельева всё же успела.
29 апреля 2020
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Друзья, мы решили упорядочить новостной хаос. И запускаем рассылку по коронавирусу. В ней даём все указы чиновников, всё о работе и выплате пособий, о том, как выживает бизнес, о героях.
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Рассылка придёт в 18.30. В письме будет 10 самых важных материалов за сутки