9 мая суббота
СЕЙЧАС +15°С
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня 117 случаев коронавируса в Ярославской области

Все новости

Все новости
Военные самолёты пролетели над Ярославлем

Военные самолёты пролетели над Ярославлем

Сегодня над Ярославлем прошёл воздушный парад. Ждали, что пролетит много военных самолётов, но парад оказался сверхкоротким. Но поймать самолёт в объектив наша Саша Савельева всё же успела.

Увидеть самолёты не помешала пасмурная погода

Увидеть самолёты не помешала пасмурная погода

Красиво!

Красиво!

Самолеты оставляли в небе след

Самолеты оставляли в небе след

Парад продлился несколько минут

Парад продлился несколько минут

А это вид из Брагино

А это вид из Брагино

Со Стрелки был лучший вид

Со Стрелки был лучший вид

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Авиапарадвоздушный парадсамолетыДень Победы9 мая
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!