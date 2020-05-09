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«На прощании его целовали»: жена узнала о результате теста на COVID у мужа только после его похорон

Ярославец, длительное время находившийся в ремиссии, внезапно умер за несколько дней

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Результат теста на коронавирус оказался положительный

Результат теста на коронавирус оказался положительный

В ярославской областной больнице на карантин закрылись сразу несколько отделений. В их числе было гематологическое, где 23 апреля коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников.

— У сотpудника гематoлoгичеcкoгo отделения областной больницы выявлен пoлoжительный aнaлиз нa коронaвирусную инфекцию. Coгласнo постановлeнию pегионaльного Роспотрeбнадзора вce кoнтактирoвавшие с этим cотрудником лицa oбcледoваны, и у них взяты мaзки. Дo пoлучения peзультатов мазков вновь пoступающие пaциенты гocпитализируютcя в другоe oтделение больницы и наблюдаютcя cпециaлиcтaми, нe вхoдящими в контaктнyю гpуппу, — сообщал в тот день оперативный штаб.

Через несколько дней после того, как вирус попал в отделение, плохо стало одному из пациентов.

— Мой муж за полгода лечения прошел два курса химиотерапии, последнее время находился в стабильной ремиссии, — рассказывает его жена Елена (имя изменено по просьбе женщины. — Прим. ред.), — его лечащий врач посчитал, что для закрепления результата необходим третий курс. Поэтому весной супруг вновь лег в больницу.

Женщина рассказывает, что уже с первой недели апреля в отделении ввели особый режим, к больным в целях безопасности не пускали родственников. После того как в отделении выявили человека с коронавирусом, 25 апреля было проведено тестирование пациентов.

— Супругу было 64 года, рано утром 30 апреля мне позвонили из больницы и сказали о его смерти, — говорит Елена. — Причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность. Я приехала в больницу и специально спросила у врачей, от чего точно умер мой муж. Спросила также и о похоронах. Ведь если бы у него был коронавирус, надо было бы организовывать их особым образом, соблюдая меры безопасности.

Елене, как она говорит, ответили, что коронавируса у ее мужа нет.

— Во время похорон все родственники с ним прощались, целовали, трогали, — говорит женщина. — А потом 8 мая я на всякий случай позвонила в поликлинику по месту жительства еще раз спросить про результаты его теста. Мне ответили, что результат положительный. Теперь мне самой нужно сдавать анализ.

Женщина объяснила, что позвонила в поликлинику из-за того, что не понимала, каким образом ее муж, находившийся в ремиссии, мог умереть за считаные пять дней.

— Пациенты с онкологией и онкогематологией находятся в самой большой группе риска. И когда к этим заболеваниям присоединяется вирусная инфекция, то зачастую, несмотря на все усилия врачей, это становится критически опасным, — прокомментировали в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области.

Точно не известно, включен ли погибший в общую статистику смертности от коронавируса в Ярославской области.

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