«На прощании его целовали»: жена узнала о результате теста на COVID у мужа только после его похорон

Через несколько дней после того, как вирус попал в отделение, плохо стало одному из пациентов.

— Мой муж за полгода лечения прошел два курса химиотерапии, последнее время находился в стабильной ремиссии, — рассказывает его жена Елена (имя изменено по просьбе женщины. — Прим. ред.), — его лечащий врач посчитал, что для закрепления результата необходим третий курс. Поэтому весной супруг вновь лег в больницу.

Женщина рассказывает, что уже с первой недели апреля в отделении ввели особый режим, к больным в целях безопасности не пускали родственников. После того как в отделении выявили человека с коронавирусом, 25 апреля было проведено тестирование пациентов.

— Супругу было 64 года, рано утром 30 апреля мне позвонили из больницы и сказали о его смерти, — говорит Елена. — Причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность. Я приехала в больницу и специально спросила у врачей, от чего точно умер мой муж. Спросила также и о похоронах. Ведь если бы у него был коронавирус, надо было бы организовывать их особым образом, соблюдая меры безопасности.