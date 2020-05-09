Федеральный оперативный штаб опубликовал обновлённые данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области.

По данным на 9 мая, в регионе заразились ещё 58 человек.

— В России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса, — сообщает оперштаб.



За последние сутки в России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5308 человек.



Всё о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.