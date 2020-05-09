9 мая суббота
СЕЙЧАС +15°С
usd 73.87
eur 80.00
Срочно Как будем работать с 12 мая

Все новости

Все новости
Количество заболевших коронавирусом растёт с каждым днём

Количество заболевших коронавирусом растёт с каждым днём

Федеральный оперативный штаб опубликовал обновлённые данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области.

По данным на 9 мая, в регионе заразились ещё 58 человек.

— В России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса, — сообщает оперштаб.

За последние сутки в России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5308 человек.

Всё о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!