Владимир Путин сегодня во время совещания с губернаторами заявил, что нужно оказать дополнительную поддержку медикам в связи со сложившейся эпидемической ситуацией. С апреля медперсоналу, который работает с больными коронавирусом, назначат дополнительные выплаты. Врачам — по 80 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам — по 50 тысяч рублей, санитарам — по 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тысяч рублей в месяц.

Также для медиков вводятся повышенные страховые гарантии — так, как это сделано для военных.

