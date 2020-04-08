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Доплачивать будут даже водителям скорой помощи

Доплачивать будут даже водителям скорой помощи

Владимир Путин сегодня во время совещания с губернаторами заявил, что нужно оказать дополнительную поддержку медикам в связи со сложившейся эпидемической ситуацией. С апреля медперсоналу, который работает с больными коронавирусом, назначат дополнительные выплаты. Врачам — по 80 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам — по 50 тысяч рублей, санитарам — по 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тысяч рублей в месяц.

Также для медиков вводятся повышенные страховые гарантии — так, как это сделано для военных.

Президент призвал соблюдать самоизоляцию, как бы сложно это ни было, поскольку от дисциплины и ответственности зависит перелом в борьбе с инфекцией, которого нужно достичь.

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коронавирусмедицинаВладимир Путин
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