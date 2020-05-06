

В конце курса - тестирование. Среди дисциплин есть инфекциология, анестезиология и реаниматология, а также эпидемиология.



- Нас пока не пытаются привлечь к реальной работе с больными коронавирусом, - говорит студентка. – При этом некоторые уже начинают паниковать. Мне кажется, что пока нам не сказали что-то конкретное, протестовать с пеной у рта рановато.



Девушка надеется, что в ближайшее время руководство университета разъяснит своим студентам сложившуюся ситуацию.

Решается вопрос о необходимости привлечения студентов к работе

Мы обратились к ректору ЯГМА Алексею Павлову с просьбой объяснить, что ждет студентов после обучения.

- После завершения спецкурса студентов могут привлечь к работе, если будет потребность. Пока региональное здравоохранение справляется, в настоящий момент решается вопрос о необходимости участия учащихся. На данный момент обучение проходит 1201 студент, - прокомментировал Алексей Павлов. - В первую очередь, перед нами стоит задача укомплектовать штат медучреждений при освобождении мест, а также расширить существующий сегмент. От студента будет необходимо добровольное согласие, каждому гарантировано официальное трудоустройство по договору.