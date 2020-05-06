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Спецкурс сейчас проходит 1201 студент ЯГМУ

Спецкурс сейчас проходит 1201 студент ЯГМУ

Ректор ярославского медицинского университета подписал приказ об обязательном прохождении студентами спецкурса по работе с больными коронавирусом. Обязательную программу должны освоить все учащиеся старших курсов, после прохождения студентам выдадут соответствующие лицензии.

Студенты медакадемии гадают, что их ждет в ближайшем будущем и может ли обучение стать подготовкой к реальной работе с коронавирусными больными.

Некоторые уже начинают паниковать

- Пока у нас очень мало информации. Обучение длится 36 часов, на специальной платформе помимо лекционного материала есть дополнительные источники, а также разные инструкции. К примеру, как правильно надевать и снимать противочумный костюм, - рассказыала студентка направления «Лечебное дело».


В конце курса - тестирование. Среди дисциплин есть инфекциология, анестезиология и реаниматология, а также эпидемиология.

- Нас пока не пытаются привлечь к реальной работе с больными коронавирусом, - говорит студентка. – При этом некоторые уже начинают паниковать. Мне кажется, что пока нам не сказали что-то конкретное, протестовать с пеной у рта рановато.

Девушка надеется, что в ближайшее время руководство университета разъяснит своим студентам сложившуюся ситуацию.

Решается вопрос о необходимости привлечения студентов к работе

Мы обратились к ректору ЯГМА Алексею Павлову с просьбой объяснить, что ждет студентов после обучения.

- После завершения спецкурса студентов могут привлечь к работе, если будет потребность. Пока региональное здравоохранение справляется, в настоящий момент решается вопрос о необходимости участия учащихся. На данный момент обучение проходит 1201 студент, - прокомментировал Алексей Павлов. - В первую очередь, перед нами стоит задача укомплектовать штат медучреждений при освобождении мест, а также расширить существующий сегмент. От студента будет необходимо добровольное согласие, каждому гарантировано официальное трудоустройство по договору.

Ректор медицинского университета объяснил, что к работе в красной зоне студента могут привлечь исключительно по его желанию. Допуск к работе с больными COVID-19 смогут получить только те студенты, у которых есть опыт работы и определенные навыки. Сейчас на передовой работают четверо учащихся ординатуры.

- Медицинский вуз не может быть в стороне от главной проблемы, - подвел итог Алексей Павлов.

Тем временем число заболевших коронаирусом в Ярославской области достигло 880. Согласно их данным на 6 мая, за сутки в регионе выявили 51 новый случай заражения COVID-19.

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коронавирусЯрославльМедакадемия
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