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Тема дня Коронавирус в Ярославле: умер фельдшер со скорой
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Ярославцев, контактировавших с больными коронавирусом, запрут в санатории

Больницу, куда раньше отвозили людей на обсервацию, переоборудуют под приём пациентов с COVID-19

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Жить придется в таких условиях

Жить придется в таких условиях

Ярославцев, которые были в контакте с заболевшими коронавирусом (и у кторых нет возможности изолироваться дома), больше не будут отправлять на обсервацию в больницу. С конца этой недели их будут принимать на базе санатория «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском районе.

— Обсервант в санатории рассчитан будет на 200 коек, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области. — Ранее существовавший обсервант на базе ярославской больницы № 3 будет освобождён, а койки медицинского учреждения перепрофилированы под пациентов с COVID-19.

Санаторий «Сосновый бор» расположен в Гаврилов-Ямском районе в Великосельском поселении в 40 километрах от областного центра.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Ярославской области на 6 мая с начала эпидемии коронавирус официально выявили у 880 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.

Напомним, за выходные дни, с 1 по 5 мая, в Ярославской области от COVID-19 скончалось 6 человек. Таким образом, к 6 мая количество летальных исходов выросло до 11. За сутки выявлен 51 новый заболевший. С начала эпидемии их количество составило 880 человек. 128 поправились, на лечении находится 741 человек.

Ранее стало известно о смерти фельдшера скорой помощи из Ярославля, у которого был диагностирован коронавирус. Перед смертью он лежал в госпитале ветеранов войн. Официально умерших от COVID-19 в Ярославской области зарегистрированно 11.

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коронавирусобсервацияэпидемия
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