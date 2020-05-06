Ярославцев, контактировавших с больными коронавирусом, запрут в санатории

Санаторий «Сосновый бор» расположен в Гаврилов-Ямском районе в Великосельском поселении в 40 километрах от областного центра.



По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Ярославской области на 6 мая с начала эпидемии коронавирус официально выявили у 880 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.



Напомним, за выходные дни, с 1 по 5 мая, в Ярославской области от COVID-19 скончалось 6 человек. Таким образом, к 6 мая количество летальных исходов выросло до 11. За сутки выявлен 51 новый заболевший. С начала эпидемии их количество составило 880 человек. 128 поправились, на лечении находится 741 человек.



Ранее стало известно о смерти фельдшера скорой помощи из Ярославля, у которого был диагностирован коронавирус. Перед смертью он лежал в госпитале ветеранов войн. Официально умерших от COVID-19 в Ярославской области зарегистрированно 11.

