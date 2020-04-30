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«Большинство контактных»: как ярославцы заражаются COVID-19

Информационный центр по коронавирусу в России подсчитал, как распространяется болезнь

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Привозные случаи заболевания коронавирусом в Ярославской области составляют только 2%

Привозные случаи заболевания коронавирусом в Ярославской области составляют только 2%

Специалисты рассказали, как чаще всего жители Ярославской области заражаются коронавирусом. В 97% заболевшие контактировали с инфицированными COVID-19.

— В Ярославской области 97% всех случаев заболевания коронавируса были вызваны контактами с уже зараженными, — рассказали в информационном центре по коронавирусу в России. — Доля завозных случаев составляет 2%. По остальным случаям информация уточняется.

Похожая ситуация и в соседней Ивановской области — доля контактных заражений составляет 97%. В Тверской — 99%, а во Владимирской все заболели, общаясь с заражёнными. Больше всего завозных случаев заражения среди соседних областей в Костромской — 4%.

— Ярославская область входит в группу со средним числом контактных случаев заражения — 96–97%, — сообщили в информационном центре.

Статистика заражений по областям

Статистика заражений по областям

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коронавирусCOVID-19
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