«Большинство контактных»: как ярославцы заражаются COVID-19

Специалисты рассказали, как чаще всего жители Ярославской области заражаются коронавирусом. В 97% заболевшие контактировали с инфицированными COVID-19 .

— В Ярославской области 97% всех случаев заболевания коронавируса были вызваны контактами с уже зараженными, — рассказали в информационном центре по коронавирусу в России. — Доля завозных случаев составляет 2%. По остальным случаям информация уточняется.

Похожая ситуация и в соседней Ивановской области — доля контактных заражений составляет 97%. В Тверской — 99%, а во Владимирской все заболели, общаясь с заражёнными. Больше всего завозных случаев заражения среди соседних областей в Костромской — 4%.