Дезинфекцию также провели и в домах, где живут врачи с подозрительными результатами тестов.



— Коронавирус не где-то далеко, он уже пришел в наш район, и единственная возможность не допустить дальнейшего распространения инфекции — самоизоляция, — сказал глава района Алексей Комаров. — Многие граждане, видимо, до сих пор не осознали всей серьезности ситуации, продолжают вести себя беспечно и гуляют по улицам. Будьте сознательными — оставайтесь дома!



Официальных данных о том, кто стал источником распространения инфекции в поликлинике, пока нет. Между тем в Гаврилов-Яме ходят слухи, что одна из педиатров заразилась от приехавшей откуда-то дочери. Сейчас анализы медиков направлены для перепроверки в московскую лабораторию для подтверждения или опровержения результата.



Стало известно, что среди пациентов с условно положительным диагнозом и двое полицейских.

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