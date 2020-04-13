Также сейчас на подтверждении находятся анализы 12 жителей Ярославской области с предположительно положительным результатом. За последние сутки были обследованы 384 человека, в обязательной изоляции находится 161 человек.



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