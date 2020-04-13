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В Ярославской области из-за эпидемии COVID-19 действует режим самоизоляции: власти рекомендуют людям без особого повода не выходить из дома

В Ярославской области из-за эпидемии COVID-19 действует режим самоизоляции: власти рекомендуют людям без особого повода не выходить из дома

По последним данным, на 13 апреля 2020 года в Ярославской области на лечении от коронавируса в инфекционных больницах находится 21 человек. Стало известно, из каких мест были госпитализированы люди с подтверждённым COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Ярославской области

Также сейчас на подтверждении находятся анализы 12 жителей Ярославской области с предположительно положительным результатом. За последние сутки были обследованы 384 человека, в обязательной изоляции находится 161 человек.

Всю актуальную на сегодняшний день информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в Ярославской области можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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