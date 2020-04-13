Всё началось после того, как к семье приезжали знакомые из Москвы. С их ли визитом было связано заражение коронавирусом или это просто совпадение, пока не понятно.



— Через несколько дней после появления симптомов мама обратилась в больницу. Ей выписали обычные при простуде лекарства и сделали рентген легких. Патологии снимок не показал. При этом они с мужем попросили сделать им тест на коронавирус. Тест сделали, и маму отправили лечиться домой, назначив через несколько дней прием у районного терапевта. И вдруг 8 апреля к ней домой приехала скорая. Маме сообщили, что у нее положительный результат. У мужа был отрицательный. Никакого особо лечения, сказали, не требуется — только сбивать температуру парацетомолом. Взяли повторный тест на коронавирус. Результаты его пока не известны, — добавила дочь.



Женщина чувствовала себя удовлетворительно, поэтому в больницу её не помещали.

На следующий день после визита скорой медики приехали и к дочери.



— У меня, у моего мужа и сына взяли анализ на коронавирус. Результатов мы пока не знаем. Звоним в больницу, но там чётко не могут сказать, когда будет результат. Чувствуем себя хорошо, никаких симптомов болезни у нас нет. Карантин нам почему-то оформили тоже с 3 апреля. Хотя по факту до того, как мамин тест подтвердился, мы с мужем ходили на работу, в магазин, — рассказала девушка.

