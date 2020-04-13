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В Ярославле полицейские заразились коронавирусом

Они работали в главном здании УМВД, так называемом «сером доме»

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Полицейские из центрального управления МВД по Ярославской области заразились новой инфекцией&nbsp;

Полицейские из центрального управления МВД по Ярославской области заразились новой инфекцией 

Из общего числа заражённых коронавирусной инфекцией в Ярославской области — двое сотрудники регионального УМВД. Информацию об этом сегодня подтвердил оперативный штаб.

— На данный момент среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 - два сотрудника Управления МВД России по Ярославской области. Еще у одного предварительно положительный тест отправлен на подтверждение в московскую лабораторию, — сообщили в правительстве региона.

Заболевших госпитализировали в областную инфекционную больницу. В здании УМВД провели дезинфекцию, а у всех контактировавших с заражёнными взяли анализы.

Напомним, сегодня в регионе ещё у 9 человек оказался положительным первый тест на COVID.

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