В Ярославле полицейские заразились коронавирусом

Из общего числа заражённых коронавирусной инфекцией в Ярославской области — двое сотрудники регионального УМВД. Информацию об этом сегодня подтвердил оперативный штаб.

— На данный момент среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 - два сотрудника Управления МВД России по Ярославской области. Еще у одного предварительно положительный тест отправлен на подтверждение в московскую лабораторию, — сообщили в правительстве региона.

Заболевших госпитализировали в областную инфекционную больницу. В здании УМВД провели дезинфекцию, а у всех контактировавших с заражёнными взяли анализы.