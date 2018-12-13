«Когда на пенсию?»: в Ярославле оппозиция устроила пикет для Владимира Путина

Президент России Владимир Путин приехал в театр имени Волкова. Сейчас там проходит встреча главы государства с местными политиками и российскими деятелями культуры. А ко входу в здание театра пришёл известный в городе оппозиционный активист.



— Он встал возле центрального входа в Волковский театр с плакатом, на котором написано «Путин, когда на пенсию?», — рассказали очевидцы. — Вокруг куча полиции.



Как стало известно корреспонденту 76.RU, мужчину силовики трогать не стали, только лишь пристально наблюдают за происходящим.

