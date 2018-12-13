13 декабря четверг
СЕЙЧАС -1°С

Сейчас в Ярославле

-1°

пасмурно Ощущается как -7

7 м/с, сев.-вост.
771мм
86%
Подробнее
usd 66.42
eur 75.22
СЕЙЧАС -1°С
usd 66.42
eur 75.22
Город
Путин в Ярославле

«Когда на пенсию?»: в Ярославле оппозиция устроила пикет для Владимира Путина

Что сделали силовики с активистом, вставшим с плакатом возле театра имени Волкова

Поделиться

835
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Активист встал возле входа в театр, где сейчас находится президент Владимир Путин

Фото: Команда Навального Ярославль/Telegram.org

Президент России Владимир Путин приехал в театр имени Волкова. Сейчас там проходит встреча главы государства с местными политиками и российскими деятелями культуры. А ко входу в здание театра пришёл известный в городе оппозиционный активист.

— Он встал возле центрального входа в Волковский театр с плакатом, на котором написано «Путин, когда на пенсию?», — рассказали очевидцы. — Вокруг куча полиции.

Как стало известно корреспонденту 76.RU, мужчину силовики трогать не стали, только лишь пристально наблюдают за происходящим.

— Наш активист продолжает стоять около театра, а сотрудники правоохранительных органов прикрывают его своими спинами, чтобы прохожим не был виден его плакат, — сообщили в штабе Навального в Ярославле. —  Сотрудники Кировского отделения полиции работу свою выполняют хорошо, есть лишь небольшие претензии к сотрудникам Центра «Э».

Президент России Владимир Путин прибыл сегодня в Ярославль с рабочим визитом. На форуме «ПроеКТОриЯ» он дал наставления всем российским школьникам, а сейчас он приехал на объявление 2019-го Годом театра. Все подробности можно посмотреть в онлайн-трансляции.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ПутинНавальныйпикетЯрославль

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

По теме

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90

    Читайте также