Госэкспертиза одобрила проект благоустройства центральной улицы в Ярославле. Эскизы

Госэкспертиза одобрила проект переделки улицы Нахимсона в Ярославле в пешеходную зону. Информация об этом появилась на сайте региональной службы охраны объектов культурного наследия.
Заказчиком экспертизы выступила подрядная организация, которая занимается созданием пешеходного центра — АО «Ярдормост».
Согласно документу, проводимые работы не окажут негативного воздействия на объекты культурного наследия.
«Проектные решения не искажают исторически сложившиеся ценные видовые раскрытия и визуальные связи, силуэты застройки. Предлагаемые проектом работы не окажут негативного влияния на визуальное восприятие рассматриваемых ОКН», — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.
При проведении работ в историческом центре города введены ограничения. Для сохранения объектов культурного наследия предусмотрены следующие меры:
запрещено размещение и перемещение крупногабаритной строительной техники и тяжелых грузовых автомобилей во внутриквартальных территориях;
строительные материалы должны доставляться автомобилями средней грузоподъемности;
при необходимости погрузочно-разгрузочные работы выполняются с использованием крана-манипулятора на базе грузового автомобиля;
работы по благоустройству и прокладке инженерных сетей рекомендуется проводить преимущественно вручную;
подача строительных материалов осуществляется с помощью автокрана средней грузоподъемности.
По проекту благоустройство пешеходного пространства на улице Нахимсона включает обновление плитки и устройство ливневой канализации.
Отдельное внимание уделено озеленению. Проект предполагает размещение деревьев в кадках: планируется высадка восьми кленов Гиннала, семи татарских кленов и восьми кленов Фримана. Высота деревьев составит около двух метров. Кроме того, в кадках предусмотрена посадка сирени, а в чугунных вазонах — спиреи четырех видов.
Ранее мы публиковали мнение предпринимателей, чей бизнес находится в центре Ярославля, по поводу создания пешеходной зоны. Подробнее — в этом материале.