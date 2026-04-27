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Город Реконструкция центра Госэкспертиза одобрила проект благоустройства центральной улицы в Ярославле. Эскизы

Госэкспертиза одобрила проект благоустройства центральной улицы в Ярославле. Эскизы

Ее также сделают пешеходной

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В Ярославле центральные улицы переделывают в пешеходную зону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле центральные улицы переделывают в пешеходную зону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле центральные улицы переделывают в пешеходную зону

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Госэкспертиза одобрила проект переделки улицы Нахимсона в Ярославле в пешеходную зону. Информация об этом появилась на сайте региональной службы охраны объектов культурного наследия.

Заказчиком экспертизы выступила подрядная организация, которая занимается созданием пешеходного центра — АО «Ярдормост».

Согласно документу, проводимые работы не окажут негативного воздействия на объекты культурного наследия.

«Проектные решения не искажают исторически сложившиеся ценные видовые раскрытия и визуальные связи, силуэты застройки. Предлагаемые проектом работы не окажут негативного влияния на визуальное восприятие рассматриваемых ОКН», — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно эскизу, который ярославские власти показывали весной 2024 года, на улице Нахимсона появятся клумбы с лавочками | Источник: эскизный проект Согласно эскизу, который ярославские власти показывали весной 2024 года, на улице Нахимсона появятся клумбы с лавочками | Источник: эскизный проект

Согласно эскизу, который ярославские власти показывали весной 2024 года, на улице Нахимсона появятся клумбы с лавочками

Источник:

эскизный проект

При проведении работ в историческом центре города введены ограничения. Для сохранения объектов культурного наследия предусмотрены следующие меры:

  • запрещено размещение и перемещение крупногабаритной строительной техники и тяжелых грузовых автомобилей во внутриквартальных территориях;

  • строительные материалы должны доставляться автомобилями средней грузоподъемности;

  • при необходимости погрузочно-разгрузочные работы выполняются с использованием крана-манипулятора на базе грузового автомобиля;

  • работы по благоустройству и прокладке инженерных сетей рекомендуется проводить преимущественно вручную;

  • подача строительных материалов осуществляется с помощью автокрана средней грузоподъемности.

Круговые скамейки поставят на улице Нахимсона | Источник: акт государственной историко-культурной экспертизыКруговые скамейки поставят на улице Нахимсона | Источник: акт государственной историко-культурной экспертизы
Такие урны могут поставить на Нахимсона | Источник: акт государственной историко-культурной экспертизыТакие урны могут поставить на Нахимсона | Источник: акт государственной историко-культурной экспертизы
Варианты фонарей, которые рекомендуется использовать при благоустройстве | Источник: акт государственной историко-культурной экспертизыВарианты фонарей, которые рекомендуется использовать при благоустройстве | Источник: акт государственной историко-культурной экспертизы

По проекту благоустройство пешеходного пространства на улице Нахимсона включает обновление плитки и устройство ливневой канализации.

Отдельное внимание уделено озеленению. Проект предполагает размещение деревьев в кадках: планируется высадка восьми кленов Гиннала, семи татарских кленов и восьми кленов Фримана. Высота деревьев составит около двух метров. Кроме того, в кадках предусмотрена посадка сирени, а в чугунных вазонах — спиреи четырех видов.

Ранее мы публиковали мнение предпринимателей, чей бизнес находится в центре Ярославля, по поводу создания пешеходной зоны. Подробнее — в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пешеходный центр Госэкспертиза
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Комментарии
57
Гость
28 апреля, 11:55
В городском хозяйстве столько проблем, а губер тратит деньги на никому не нужную, кроме него самого, показуху.
Гость
28 апреля, 11:28
Нужно вернуть старое имя улице, нахимсонов, изуродовавших город во время восстания нам не надо.
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