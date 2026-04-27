Госэкспертиза одобрила проект благоустройства центральной улицы в Ярославле. Эскизы

В Ярославле центральные улицы переделывают в пешеходную зону Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Госэкспертиза одобрила проект переделки улицы Нахимсона в Ярославле в пешеходную зону. Информация об этом появилась на сайте региональной службы охраны объектов культурного наследия.

Заказчиком экспертизы выступила подрядная организация, которая занимается созданием пешеходного центра — АО «Ярдормост».

Согласно документу, проводимые работы не окажут негативного воздействия на объекты культурного наследия.

«Проектные решения не искажают исторически сложившиеся ценные видовые раскрытия и визуальные связи, силуэты застройки. Предлагаемые проектом работы не окажут негативного влияния на визуальное восприятие рассматриваемых ОКН», — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно эскизу, который ярославские власти показывали весной 2024 года, на улице Нахимсона появятся клумбы с лавочками Источник: эскизный проект

При проведении работ в историческом центре города введены ограничения. Для сохранения объектов культурного наследия предусмотрены следующие меры:

запрещено размещение и перемещение крупногабаритной строительной техники и тяжелых грузовых автомобилей во внутриквартальных территориях;

строительные материалы должны доставляться автомобилями средней грузоподъемности;

при необходимости погрузочно-разгрузочные работы выполняются с использованием крана-манипулятора на базе грузового автомобиля;

работы по благоустройству и прокладке инженерных сетей рекомендуется проводить преимущественно вручную;

подача строительных материалов осуществляется с помощью автокрана средней грузоподъемности.

По проекту благоустройство пешеходного пространства на улице Нахимсона включает обновление плитки и устройство ливневой канализации.

Отдельное внимание уделено озеленению. Проект предполагает размещение деревьев в кадках: планируется высадка восьми кленов Гиннала, семи татарских кленов и восьми кленов Фримана. Высота деревьев составит около двух метров. Кроме того, в кадках предусмотрена посадка сирени, а в чугунных вазонах — спиреи четырех видов.