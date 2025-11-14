Тест на отцовство. Владельца «Хеликса» его папа обвинил в хищении своих акций компании

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Среди собственников крупнейшей лабораторной службы «Хеликс» оборотом в 20 миллиардов рублей разгорается корпоративный конфликт. Сооснователь компании Владимир Андрейчук говорит о том, что еще недавно располагал долей в 6,5% в ООО «Хеликс Норд-Вест», но его сын Юрий без его ведома переписал этот пакет на себя. Теперь родственники решают вопрос о судьбе доли в суде. Подробности — в материале «Фонтанки».

В среду, 12 ноября, прошло первое рассмотрение по существу иска Владимира Андрейчука к ООО «Хеликс Норд-Вест». В качестве третьих лиц привлечены основные владельцы компании — Юрий Андрейчук и Дарья Горякина. Эта компания владеет 35% долей в основном юрлице сети — «НПФ Хеликс», на которую приходится 15 миллиардов из общего оборота сети в 20 миллиардов рублей. Владимир Андрейчук в суде надеется вернуть себе около 6% в «Хеликс Норд-Вест», которые принадлежали ему раньше и которые он сам оценивает в 100 миллионов рублей.

Под брендом «Хеликс» работают более 900 диагностических центров и пунктов Helix Express более чем в 260 городах России, Казахстана и Беларуси. Компания выполняет свыше 3600 анализов для 3400 частных и 600 государственных медицинских компаний. 7 автоматизированных лабораторных комплексов расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Минске и Алматы.

Первые 50 тысяч долларов

Владимир Андрейчук, участвовавший в создании известной лабораторной службы, — подполковник ВС РФ в отставке, мастер спорта по самбо и дзюдо, а также судья международной категории, автор методик и издатель книг по рукопашному бою.

«Я заработал достаточно денег на издательском деле и решил вложить их в создание и развитие лабораторной службы», — рассказал он «Фонтанке». Он вспоминает, что на стыке веков Юрий Андрейчук занимался научными разработками, в том числе разработкой и производством наборов для идентификации личности, и поставлял их в бюро судебно-медицинских экспертиз Петербурга и Ленобласти.

«В какой-то момент я подсказал сыну, что перспективным будет направление медицинских исследований, и профинансировал развитие лабораторной службы. Занимался подбором персонала, помещений для создания лабораторий», — рассказал Владимир Андрейчук.

Кстати, Юрий Андрейчук в интервью Forbes и сам говорил о том, что отец помогал ему в создании лабораторной службы. Андрейчук-старший был готов вложить в проект $ 50 000, которые заработал издательским бизнесом, и это стало весомым аргументом, пишет Forbes.

С 2006 года Владимир Андрейчук владел 6,5% долей в ООО «Хеликс Норд-Вест», которое развивало лабораторную сеть. В 2025 году он решил обналичить свою долю в компании. «Я хотел реализовать свой пакет действующим совладельцам», — отметил Владимир Андрейчук.

По итогам запроса в ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу выписка из ЕГРЮЛ показала, что доля Владимира Андрейчука в ООО «Хеликс Норд-Вест» стоимостью, по его оценкам, не менее 100 миллионов рублей исчезла. Владельцами компании значатся Юрий Андрейчук (50%) и Дарья Горякина (50%). Эту информацию подтверждает СПАРК.

Выручка ООО «Хеликс Норд-Вест» за прошлый год превысила 172 миллиона рублей, чистая прибыль — 21 миллион рублей. Компания выполняет несколько десятков подрядов региональных медучреждений, в прошлом году на 44 миллиона рублей. Но главный ее актив — это 35% долей в «большом» «Хеликсе».

Как уточнил адвокат Владимира Андрейчука Алексей Лесников, недавно выяснилось, что доля была отчуждена в 2013 году. По СПАРК, на сегодня Владимир Андрейчук совладельцем или руководителем какого-либо бизнеса не значится.

В судах и в полиции

Владимир Андрейчук направил запросы руководству ООО «Хеликс Норд-Вест» с просьбой предоставить ему учредительные документы и разъяснить ситуацию, но ответа не последовало. Владимир Андрейчук пытался связаться с сыном напрямую и через адвоката, но все попытки были неудачными.

Затем Владимир Андрейчук обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с исковым заявлением к ООО «Хеликс Норд-Вест» с требованием изъять его долю из чужого владения.

Кроме того, Владимир Андрейчук подал заявление о преступлении в УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга по части 4 статьи 159 УК РФ. Решений по заявлению еще не принято.

На вопрос о том, почему ему не удается прояснить вопрос с сыном лично, Владимир Андрейчук объясняет, что Юрий не идет с ним на контакт. «Я пытался прийти в офис, поговорить об этом, но меня не пустила охрана», — говорит он.

«Фонтанка» обратилась за разъяснениями к Юрию Андрейчуку, но он на звонок не ответил, а запрос, направленный в мессенджере, переадресовал в пресс-службу компании, попросив больше не писать ему на личный номер.

Комментарий пресс-службы «Хеликс»: «В Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление от Андрейчука Владимира Ивановича к ООО "Хеликс Норд-Вест" об истребовании из незаконного владения доли в ООО "Хеликс Норд-Вест" ».

«У Общества отсутствуют какие-либо основания для удовлетворения такого требования. Сделка была проведена еще в 2013 году в установленном законом порядке, и соответствующие изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ налоговой инспекцией», — отмечают в компании. Все проведенные Обществом и участниками Общества сделки совершены в соответствии с законодательством Российской Федерации, добавили в пресс-службе.

Следующее заседание суда назначено на 17 декабря. К тому времени суд намерен получить уточненную информацию от налоговой о процессе перехода акций от Владимира Андрейчука к следующим владельцам.

Хорошее развитие

Между тем лабораторная служба «Хеликс» развивается достаточно агрессивно. В октябре компания заявила, что планирует открыть в Москве в 2026 году автоматизированный лабораторный комплекс мощностью до 300 тысяч исследований в сутки. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей.